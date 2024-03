INE ordena bajar otra conferencia del presidente AMLO

6 horas le dio el INE a AMLO por decir en la conferencia de prensa Mañanera que no era conveniente actos de provocación en las actividades electorales

Regeneración, 20 de marzo de 2024. AMLO informó que el Instituto Nacional Electoral le ordenó bajar otra conferencia más.

Y es que luego de calificar como un ejercicio recomendable el informar diario como él lo hace.

-“A nosotros nos ha servido mucho, nos ha ayudado mucho, porque podemos ejercer nuestro derecho de réplica, aunque padecemos de mucha censura”.

Sin embargo, “respetando la ley, aguanto intolerancias, censuras, seguimos adelante. Por ejemplo, ayer nos llegó otra notificación para bajar una conferencia”.

AMLO dice

Ante la pregunta expresa de que nuevo material tuvo que retirar, el presidente AMLO contestó:

-“Es que si lo digo… No, es una donde… Pero véanla ustedes para que tengan una idea de cómo están contra nosotros”.

Lo voy a decir en términos así muy generales, en sentido figurado: “hubo un hecho aquí escandaloso, un acto de provocación, mostramos hasta a los tiradores. ¿Se acuerdan?”.

Y “se dio a conocer también una declaración de una persona, en donde decía que iban a ir a las campañas”.

Seguidamente, completó AMLO:

-“y yo hice un llamado para que no hicieran eso. Y por eso, porque hice el llamado que no hicieran eso —porque no tenía que ver una cosa con la otra, porque una cosa es lo electoral precisamente y otra cosa es lo que estamos tratando aquí”.

Así, “entonces ayer llegó la notificación: seis horas para bajar la conferencia. Y es eso nada más, porque hicimos referencia a que no fueran a las campañas pues a provocar”.

Bajan de ipso facto: AMLO

Igualmente, para responder a los medios, AMLO informó:

-“Ya la bajamos, sí. Estamos, pero cumpliendo al pie de la letra todas las recomendaciones, antes de que las emitan ya las cumplimos”.

Además, precisó que “aun con esta censura, es importante la comunicación; tan es importante, que no se la pierden hasta nuestros adversarios; se enojan y todo, pero ahí la están viendo”.

-“Si se es conservador y no se quiere cambiar porque se piensa que ya son infalibles, y que el dogma es el dogma, ¿para qué hacen coraje viendo esta rueda de prensa, donde actuamos con libertad?

Mañanera

Pero sí ayuda mucho, ayuda mucho, y ” sobre todo la gente sí ve. Digo, la mayoría de la gente, no todos los mexicanos, pero sí muchos ven la conferencia”.

-“Hay quienes me dicen: ‘No me pierdo una’”, aseveró.

Todavía hace dos días estuve con una persona en un restaurante, lo identificaron, en Puerto Progreso, en Yucatán, dice: ‘Nosotros teníamos una información distinta; ahora ya cambiamos, no nos perdemos una mañanera’.

Y a mí hasta me llaman la atención —pero es por culpa de ustedes, eso es otra cosa— porque tardamos mucho. ‘Ya háganla más corta’, pero yo no hablo de corrido y no me gusta nada más estar contestando sin contextualizar; siempre hablo de que no hay texto sin contexto, y eso lleva tiempo.

