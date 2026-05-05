Informan abusos de grupo relacionado a Estado Islámico en Congo

Población de la República Democrática del Congo ha sido sometida a torturas, asesinatos, abuso sexual y secuestros, incluyendo menores

Regeneración, 5 de mayo 2026– En un nuevo impactante informe, Amnistía Internacional indicó que las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) son responsables de numerosos casos de asesinato, secuestro, trabajo forzado y matrimonios obligatorios, así como abuso sexual de mujeres y niñas y explotación infantil, en la República Democrática del Congo.

Civilians in the eastern DRC have suffered extensive brutality at the hands of ADF fighters. They have been killed, abducted and tortured in a dehumanizing campaign of abuse.



These abuses constitute war crimes which the world must not continue to ignore. As part of widespread… pic.twitter.com/gLSChzUpvO — Amnesty International USA (@amnestyusa) May 5, 2026

Informe

El informe lleva por título “Nunca había visto tantos cadáveres: crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Democráticas Aliadas en el este de la República Democrática del Congo”.

Las Fuerzas Democráticas Aliadas(ADF) han estado involucradas en una campaña militar que se ha extendido durante varios años en contra del gobierno central de Kinshasa.

Asimismo, en 2019, se comprometieron con el Estado Islámico ISIS/EIIL, también apodado Estado Islámico ISIS-África Central.

«Los civiles del este de la República Democrática del Congo han sufrido una brutalidad extrema a manos de los combatientes de las ADF.

Abusos

Han sido asesinados, secuestrados y torturados en una campaña de abusos deshumanizante», expresó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“La violencia de las ADF está contribuyendo a una escalada de la crisis humanitaria… Estos abusos constituyen crímenes de guerra que el mundo no debe seguir ignorando.”

Las ADF operan principalmente en la parte oriental de la República Democrática del Congo, cerca de la frontera con Uganda.

Durante años han estado en conflicto con las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) y también con la misión de la ONU MONUSCO.

Ataques

Los ataques frecuentes de las ADF han ocasionado desplazamientos masivos en diferentes áreas de la RDC.

La rebelión del Movimiento 23 de Marzo, apoyado por Ruanda y comúnmente conocido como M23, ha deteriorado aún más la situación de los civiles en la región.

Amnistía Internacional entrevistó a 71 personas, incluyendo sobrevivientes de ataques de las ADF, trabajadores humanitarios y miembros de la policía.

El grupo de derechos humanos también entrevistó a cinco mujeres y dos niñas que fueron forzadas a casarse con combatientes de las ADF.

Entrevistadas

Las entrevistadas mencionaron que a los integrantes del grupo se les otorgaban «esposas» como una motivación para combatir al gobierno.

Bajo la amenaza de muerte, las víctimas fueron forzadas a convertirse al islam y sufrieron violencia sexual y física.

Algunas mujeres fueron obligadas a presenciar los asesinatos de otras que se habían negado a seguir las instrucciones del grupo.

Amnistía Internacional registró 46 casos de secuestro, incluyendo rehenes mantenidos a cambio de rescate, torturas, esclavitud sexual, trabajos forzados o asesinatos.

Sobreviviente

«Nos enseñaron a matar con armas blancas y con cuchillas», declaró a Amnistía Internacional una mujer que escapó tras dos años.

«En la selva, tenías que obedecer. No podías ser débil».