Buscadores de apoyo externo destinados a la derrota: Sheinbaum

Ninguna potencia extranjera nos va a decir como gobernar: Sheinbaum. 5 de mayo de 1862: México ante invasión extranjera y la traición interna

Regeneración, 5 de mayo de 2026. “Somos un pueblo que ama su libertad, su independencia, su soberanía y estamos dispuestos siempre a defenderla, la libertad y la independencia son justicia y soberanía”, proclamó Sheinbaum en Puebla.

Y es que este día de aniversario de la Batalla de Puebla tomó protesta a 31 mil soldados del Servicio Militar Nacional y a cerca de 800 mujeres voluntarias.

A quienes llamó a no olvidar la lucha del 5 de mayo de 1862 como recordatorio de que la historia de México está marcada por la resistencia ante las invasiones extranjeras y las traiciones internas que desde el conservadurismo han apostado por someter al pueblo y a la patria.

164 Aniversario de la Batalla de Puebla https://t.co/a6rC7cWWWR — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 5, 2026

Victoria

En la conmemoración del 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, la Presidenta Sheinbaum advirtió que ninguna potencia extranjera le dirá a las mexicanas y mexicanos cómo gobernar.

Por ello, destacó que quienes buscan el apoyo en el exterior, al no tener respaldo popular, están destinados a la derrota.

Ante esto, recordó que nada está por encima de la soberanía, la libertad, la independencia ni de los intereses del pueblo de México.

Declara

“Quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país están destinados a la derrota.

«A quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto: están destinados a la derrota.

«Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades: están destinados a la derrota. A quienes odian: están destinados a la derrota moral.

«A quienes piensan que la Presidenta se arrodilla: están destinados a la derrota. Así, recordando al gran Benito Juárez, tras el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio Mexicano, dijo: ‘el triunfo de la reacción es moralmente imposible’”.

Vecindad

“A nuestros vecinos, a Estados Unidos, le decimos: recordemos el gran momento de relación entre Juárez y Lincoln.

El reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es de las acciones más loables de nuestra histórica relación.

Pero también, a cualquier gobierno extranjero, somos claros y contundentes: la historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional.

Las y los mexicanos aprendimos bien la lección que nos dieron los liberales, los chinacos, los juaristas, los zacapoaxtlas, que resistieron la invasión en 1862: ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos.

Somos libres, como los indígenas que partieron a las montañas durante la Conquista para conservar su derecho a organizarse como ellos decidieran.

Somos un pueblo que ama su libertad, su independencia, su soberanía, y estamos dispuestos siempre a defenderla. La libertad y la independencia son justicia y soberanía“, resaltó desde el Monumento a Ignacio Zaragoza en Puebla.

Protesta Sheinbaum

La Jefa del Ejecutivo Federal tomó protesta a 31 mil soldados del Servicio Militar Nacional y a cerca de 800 mujeres voluntarias, a quienes llamó a no olvidar la lucha del 5 de mayo de 1862.

Esto, como recordatorio de que la historia de México está marcada por la resistencia ante las invasiones extranjeras y las traiciones internas que desde el conservadurismo han apostado por someter al pueblo y a la patria.

En este sentido, recordó que el camino siempre está marcado por la honestidad, por el amor al pueblo, a la patria, a la independencia, a la libertad y a la soberanía.

Como parte de la conmemoración del 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, la Presidenta colocó una ofrenda floral en el mausoleo del General Ignacio Zaragoza.

Desde luego, presenció el desfile cívico-militar a cargo del general de brigada de Estado Mayor, Juan Ernesto Estrada González, comandante de la 25/a Zona Militar y de la Columna del desfile.

Defiende

El secretario de la Defensa, general Trevilla, afirmó que la Batalla de Puebla fue punto de partida del nacionalismo, fortaleció la identidad y cohesión social con patriotismo.

Es decir, para que en unidad se encaren los retos presentes y futuros, por ello expresó a los soldados del Servicio Militar Nacional que tomaron protesta que México necesita de jóvenes leales y honorables que defiendan su integridad, independencia y soberanía.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señaló que la Batalla de Puebla es un recordatorio de que México es un país soberano.

Agregó que la defensa de la patria no es solo historia escrita en los libros, sino que se trata de una decisión en favor de la dignidad nacional.

Ante esto, respaldó la posición de la Presidenta de cooperar sin subordinación, ya que la patria no es colonia ni protectorado y no acepta intervenciones.