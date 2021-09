La misión Inspiration4 caracterizada por contar con tripulantes civiles aterrizó este fin de semana en el Centro Espacial Kennedy

Los cuatro civiles estuvieron orbitando la Tierra durante tres días

Regeneración, 19 de septiembre de 2021. La misión Inspiration4 conformada por cuatro integrantes civiles concluyó con éxito este fin de semana.

Este 18 de septiembre fue el aterrizaje de la capsula Dragón de SpaceX, donde viajaron cuatro civiles al espacio durante tres días.

A través de un comunicado, la empresa de Elon Musk informó que los tripulantes civiles aterrizaron en el Océano Atlántico frente a la costa con el Centro Espacial Kennedy en Miami, Florida, a las 7:06 pm.

«El regreso marca la finalización del primer vuelo espacial humano totalmente civil del mundo en órbita, que se lanzó en un cohete SpaceX Falcon 9″, se lee en el comunicado.

Los civiles aterrizaron en el Océano Atlántico este sábado

Los cuatro tripulantes recibieron atención médica para llevar un control sobre sus estados de salud tras el viaje.

La misión Inspiration4 se destaca por ser la primera en llevar civiles a la orbita sin ningún astronauta profesional.

Ante este importante logro, Inspiration4 también se coronó con otros títulos como el convertirse en el primer vuelo con civiles, el primer aterrizaje de la capsula Dragon y el vuelo humano más lejano.

El lanzamiento del cohete fue el pasado miércoles 15 de septiembre en el mismo centro espacial donde aterrizó.

La tripulación estuvo conformada por Hayley Arceneaux, de 29 años, sobreviviente de cáncer; Chris Sembroski, de 41 años, antiguo oficial de las Fuerzas Aéreas y Sian Proctor, profesora de 51 años.

Para Elon Musk, el objetivo de esta interesante misión era demostrar que los humanos no requieren demasiados años de preparación para acceder al Cosmos.

Con ello, los cuatro civiles seleccionados para Inspiration4 vivieron tres días orbitando la Tierra a unos 28 mil km/h, logrando dar 15 vueltas en un día.

Esta es la tercera vez que la empresa de Elon Musk traslada a seres humanos al espacio, sin embargo, se trataban de astronautas profesionales de la NASA.

Happy. Healthy. Home.

Welcome back to Earth, @ArceneauxHayley, @rookisaacman, @DrSianProctor, and @ChrisSembroski!#Inspiration4’s mission doesn’t end here — help us reach our $200 million fundraising goal for @StJude! https://t.co/NBUL2e3f4x pic.twitter.com/hhNQydWVJJ

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 19, 2021