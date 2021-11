Aunque la Fiscalía de Chihuahua determinó que “Isabel” sufrió abusó sexual por parte de su abuelastro, no se ejerció acción penal en contra del hombre.

Regeneración, 12 de noviembre del 2021. Una niña de ocho años identificada como “Isabel”, fue violada durante tres años por su abuelastro.

Desde el 17 de agosto de este año, la menor denunció ante el Ministerio Público que su abuelastro abusaba de ella; por lo que, se realizaron pruebas ginecológicas que determinaron que la menor era víctima de violación.

Sin embargo, las autoridades de justicia de Ciudad Juárez, Chihuahua, no han ejercido acción penal en contra del hombre.

La madre de “Isabel” denuncia que la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) de la Zona Norte ha sido omisa en contra del agresor de la menor.

Pese, a que se tiene ubicado al sujeto y se aportaron pruebas de que abusó sexualmente de la menor, las autoridades no lo han detenido.

Asimismo, la mujer señaló que la menor tenía problemas psicológicos por el abuso sexual; por lo que, la menor entró en una fuerte depresión e intentó quitarse la vida.

“La niña se atrasó en la escuela, siempre me decía tú no me quieres, me quiero ir con mi papá”, señaló la madre de “Isabel”.

La mujer informó que no sabía que la menor era víctima de abuso sexual por parte de su abuelastro.

Sin embargo, fue en la FEM donde “Isabel” denunció que durante tres años fue abusada sexualmente.

Hasta el pasado 8 de noviembre el vocero de la FEM, Julio Castañeda, se negó a pronunciarse ante la inacción de las autoridades.