Carmen Salinas sigue muy grave de salud, además su sobrino alertó que han intentado hackear el WhatsApp de la actriz

La actriz sigue muy grave de salud

Regeneración, 12 de noviembre de 2021. El estado de salud de la actriz Carmen Salinas es uno de los temas que más ha interesado a los internautas.

El último reporte médico sobre el estado de Carmen Salinas indicó que la actriz y productora de teatro continúa en coma, grave pero estable tras ser intubada.

Sin embargo, la polémica sobre este hecho continúa en redes, debido a que el sobrino de Carmen Salinas, Gustavo Briones, informó ante los medios que alguien ha intentado hackear el WhatsApp de la actriz.

De acuerdo con las declaraciones del sobrino de la comediante, con dicha acción, alguien ajeno a la familia intentó pedir dinero bajo el concepto de donación para los gastos médicos.

Gustavo Briones advirtió que los familiares de Carmen Salinas no requieren de ningún apoyo económico porque la Asociación Nacional de Actores (ANDA) está cubriendo los gastos médicos.

«Les quiero pedir que no hagan difusión del WhatsApp de mi tía, ahorita me intentaron hackear, me llegaron mensajes de que ingrese códigos»

«No sé quién lo está haciendo pero ya ven que está de moda que piden dinero por WhatsApp», comentó Briones.