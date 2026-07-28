Jefa Clara: Inversión Pública Récord y Fortalece Finanzas

La jefa de Gobierno presentó el informe financiero del primer semestre de 2026. Aumento histórico en inversión pública y recaudación

Regeneración, 27 de julio de 2026.– Las finanzas de la Ciudad de México registraron un desempeño sobresaliente durante el primer semestre del presente año.

Los ingresos totales superaron los 183 mil millones de pesos, rebasando las estimaciones proyectadas en la ley presupuestal.

Ante estos resultados positivos, las autoridades capitalinas anunciaron la extensión del programa de regularización fiscal hasta el mes de septiembre.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó: “Estamos construyendo una ciudad financieramente fuerte, con más ingresos, mayor inversión, más justicia social y menos deuda”.

El esquema de regularización ha beneficiado a más de 186 mil personas y recaudado más de mil millones de pesos.

Además, la recaudación tributaria local alcanzó cifras históricas sin necesidad de incrementar el costo real del impuesto predial.

Para consolidar esta tendencia, el gobierno extenderá por tres meses más los incentivos dirigidos a los contribuyentes con adeudos.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, enfatizó: “Anunciamos su ampliación por tres meses para que más personas puedan aprovechar estos beneficios y mantenerse al corriente”.

Inversión pública sin precedente para infraestructura y bienestar social

La capital destinó más de 17 mil millones de pesos a la inversión pública durante el periodo reportado.

Este monto representa un incremento de 156 por ciento en comparación con lo ejercido en el mismo lapso anterior.

Los recursos financieros adicionales se encauzaron hacia obras prioritarias de agua potable, drenaje, movilidad y mejoramiento del espacio público.

Sobre la relevancia de estos proyectos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, sostuvo: “Sin inversión pública no hay desarrollo ni prosperidad compartida, este incremento nos permite avanzar y entregar obras clave”.

Asimismo, los presupuestos orientados al bienestar social registraron un aumento superior al 23 por ciento respecto al año previo.

Las campañas institucionales de descuentos y subsidios beneficiaron de manera directa a 3.6 millones de ciudadanos capitalinos.

En el ámbito del endeudamiento, la capital mantiene un desendeudamiento constante en términos reales frente a administraciones pasadas.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, declaró: “Invertimos más sin hipotecar el futuro de la ciudad, demostrando que funciona el modelo de austeridad”.

Solidez presupuestal y desglose financiero en las dependencias locales

El comportamiento favorable de la recaudación tributaria impulsó el dinamismo económico de las diferentes dependencias del gobierno central.

El cobro del impuesto sobre nómina y del predial mostraron incrementos significativos durante los primeros seis meses.

Las secretarías operativas canalizaron estos recursos extraordinarios para acelerar los trabajos de infraestructura y mantenimiento en toda la urbe.

Al respecto, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, detalló: “Los ingresos tributarios crecieron 9.5 por ciento, para ubicarse en 67 mil 922 millones de pesos”.

El funcionario puntualizó que la Secretaría de Obras incrementó su gasto de inversión en más de 84 por ciento.

De igual forma, los sectores de movilidad y gestión del agua registraron incrementos presupuestales sumamente relevantes para la población.

El manejo responsable del gasto público garantiza la continuidad de la obra pública sin comprometer el equilibrio presupuestal.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de mantener una administración transparente e hipergobernable durante la segunda mitad del ejercicio fiscal.