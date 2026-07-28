Plan Integral de Infraestructura y Vivienda para Acapulco y Morelos

Gobierno Federal garantiza agua potable resistente a desastres en Acapulco y reestructura deudas habitacionales en Morelos

Regeneración, 27 de julio de 2026.– El Gobierno Federal ejecuta una reconstrucción profunda del sistema de suministro de agua potable en el puerto de Acapulco.

La infraestructura tradicional sufrió graves colapsos por el desbordamiento de ríos tras el paso de los últimos huracanes.

Las autoridades diseñaron una estrategia para evitar futuros desabastos en la región mediante sistemas de bombeo elevados y protegidos.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó: “El objetivo es que mantengan el agua para Acapulco y que, aunque venga un fenómeno natural, permanezcan funcionando”.

Adicionalmente, el proyecto contempla la edificación de tanques en las zonas altas para abastecer a las colonias populares por gravedad.

Asimismo, se renovarán las tuberías y se mantendrán operativas nueve plantas de tratamiento de aguas residuales.

La intervención integral abarca obras de saneamiento, desazolve de cauces y pavimentación en los caminos de la zona rural.

Estas medidas buscan elevar la calidad de vida de las comunidades que habitan en condiciones de alta vulnerabilidad.

Saneamiento ambiental y atención a la zona rural

El plan hídrico se complementa con la construcción de un muro de contención en el Canal del Muerto para evitar inundaciones.

Paralelamente, las autoridades desarrollan una planta de separación de basura destinada a sanear ambientalmente todo el municipio.

Las comunidades rurales recibirán instalaciones formales de agua para reemplazar las conexiones improvisadas que han utilizado durante años.

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo: “A toda esa zona se le va a dar agua potable con buenas redes y se rehabilitará el camino”.

El despliegue de infraestructura busca garantizar servicios básicos eficientes tanto en la franja turística como en los cerros.

De esta manera, el Ejecutivo pretende reducir las brechas de desigualdad histórica que afectan a la población local.

Las obras responderán a criterios técnicos de protección civil para garantizar la durabilidad de la inversión pública realizada.

La meta final consiste en blindar la operatividad del puerto ante el eventual impacto de nuevos ciclones tropicales.

Reestructuración de créditos y entrega de vivienda en Morelos

En el estado de Morelos, el Gobierno impulsa tres programas centrales enfocados en garantizar el derecho a la vivienda digna.

Estas acciones incluyen la regularización de predios, la entrega de casas nuevas y la cancelación de deudas impagables.

El programa de reestructuración crediticia busca eliminar esquemas de cobro desproporcionados que afectaron a miles de trabajadores jubilados.

Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró: “Todas esas deudas de cinco millones de familias las estamos reestructurando”.

Muchos beneficiarios pagaron montos muy superiores al valor original de sus propiedades sin lograr liquidar sus saldos pendientes.

Con la cancelación de estos pasivos, los adultos mayores recuperan la certeza jurídica sobre su patrimonio y reducen sus gastos.

Asimismo, la entrega de nuevas viviendas prioriza a familias de bajos ingresos y a madres solteras en diversos municipios.