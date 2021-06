Damien Tarel quien el pasado martes bofeteó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue condenado a 18 meses de cárcel.

http://Regeneración, 10 de junio del 2021.El joven de 28 años que abofeteó el pasado martes al presidente de Francia, Emmanuel Macron; recibió su condena por un tribunal en Valence al sureste del país.

Damien Tarel, de 28 años de edad tendrá que pasar 18 meses en la cárcel, de los cuales 14 están en suspenso.

El juez indicó que la condena contra el joven es por “violencia contra persona que ostenta autoridad pública”; además, le indicó que el acto contra el presidente Macron es “inadmisible”.

Por su parte, Tarel indicó a los investigadores que la cachetada que le propino al mandatario fue hecha “sin pensar”.

Así mismo, indicó que coincide ideológicamente con grupos de derecha y de extrema derecha; así como al movimiento antigubernamental de los “chalecos amarillos”; sin embargo, declaró que no pertenece a ninguna organización o partido político.

Aunque los amigos de Tarel lo describen como un joven callado y simpático; así mismo, le gusta la historia medieval y las artes marciales.

El pasado martes cuando propino la bofetada a Macron, pronunció un antiguo eslogan monárquico.

Junto con él, también fue detenido su amigo Arthur C. quien se encontraba en el lugar del incidente y quien grabó la cachetada al mandatario.

Sin embargo, al no haber participado en el incidente, el juez decidió no establecer ninguna sanción contra el Arthur C.

Por su parte, Macron quien busca su relección y que volverá a competir contra la ultraderechista, Marine Le Pen, señaló que se trata de un hecho “aislado”.