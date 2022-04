Tiktoker criticó los tacos de Juanpa Zurita; aseguró que «están insípidos»

El youtuber Juanpa Zurita fue exhibido por el mal sabor y altos precios de sus tacos; esta situación fue comprobada por un tiktoker

Regeneración, 22 de abril de 2022. La apertura del nuevo negocio del influencer Juanpa Zurita desató indignación en redes sociales por tras revelar los detalles de su taquería a domicilio ‘La Milagrosa‘.

La apertura del restaurante del actor causó molestia entre los internautas debido a los altos precios de los tacos que ofrece.

Por otra parte, los tacos del youtuber sólo se están vendiendo a través de la aplicación de entregas Rappi, sin tener la opción a comer en el restaurante.

Debido al furor que desató Juanpa Zurita, algunas personas se han dado a la tarea de hacer reseñas sobre los tacos ‘La Milagrosa‘.

Ejemplo de ello fue el caso del tiktoker Gibrán Palmero, quien compró un taco de cada presentación para probarlos y dar su sincera opinión sobre ellos.

El tiktoker Gibrán Palmero narró cómo fue su experiencia al pedir los tacos de Juanpa Zurita argumentando que el precio fue muy alto.

En segundo lugar, el hombre procedió a enseñar cómo fue que llegó su pedido, calificando de buena la presentación de los alimentos.

«Actualmente sólo se piden por Rappi, lo cual no se agradece tanto porque creo que uno de los alimentos que más pierde su sabor en el envío son los taquitos. Todo viene muy bien empacado, el detalle del agua me gustó porque así no se derrama en el viaje»