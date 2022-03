Youtuber reveló que director de Televisa intentó abusar de él

Meoño contó que tenía mucha ilusión de ser actor por lo que aceptó ceder a algunas de las peticiones del director de quien prefirió mantener el anonimato

Regeneración 15 marzo 2022. El youtuber Gabriel Meoño, mejor conocido como Lonrot contó que una vez sufrió un intento de abuso sexual por parte de un director de Televisa.

«Un director intentó abusar sexualmente de mí. Un director me prometió que iba a ser parte de su producción, de su corto, me prometió el mundo entero», reveló Meoño.

Agregó que le director le dijo que tenía que ir un fin de semana a San Luis Potosí a probarse vestuario y hacer lecturas del guión.

Meoño contó que tenía mucha ilusión de ser actor por lo que aceptó ceder a algunas de las peticiones del director de quien prefirió mantener el anonimato.

«Es un gordo como de 200 kilos y me dice que encajo bien en el personaje, que son dos hombres que tienen ‘bromance’ (dos tipos hetereosexuales que tiene una relación de mucho afecto), yo dije ‘jalo’”, comentó Gabriel Meoño.

El youtuber reconoció que el proceso le pareció extraño y el vestuario revelador pero aceptó quedarse en San Luis así que él y el productor salieron a comer y a bares.

‘Yo ya sentí una vibra super gay, porque me invitaba a lugares carísimos», contó el youtuber.

Antes de que este se regresara a su casa en Morelia el productor lo citó una vez mas.

Cuando estaban leyendo el guión el productor le dijo “oye, creo que tú y yo tenemos una química muy cool, y yo voy a hacer el segundo personaje, ellos tienen una relación entre tú y yo y yo voy a ser el segundo actor”.

Ante ello, Meoño le dijo que él era el director; sin embargo, este le respondió que no importaba que lo que tenían que hacer era darse un beso pasional de lengua.

“Yo le dije ‘por qué no me dijiste esto antes’, de la nada, me dice ‘baby, si quieres triunfar en el mundo de la actuación hay que hacer sacrificios”, contó.