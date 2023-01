Juicio a García Luna: Expolicía narra tráfico de drogas en Aeropuertos

Expolicía federal narra trafico de drogas, dinero y armas, bajo supervisión de autoridades en el Aeropuerto Internacional de CDMX en tiempos de García Luna

Regeneración, 31 de enero de 2023. Raúl Arellano Aguilera, expolicía federal, narró en el juicio contra Genaro García Luna, cómo se permitía el tráfico de drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Asimismo, Arellano Aguilera mencionó que comandantes que reportaban con el exsecretario de seguridad mexicano operaban para dejar pasar cargamentos de droga durante 2007.

Y es que además dice que vio que el entonces director General de Aeropuertos, Oscar Moreno Villatoro, recibía maleta con dólares.

García Luna

Así, los portales señalan que Raúl Arellano, expolicía federal, se presentó en la Corte de Brooklyn como testigo.

Asimismo, Arellano Aguilera aseguró que la orden de dejar pasar sin revisión a pasajeros de ciertos vuelos se extendía por horas.

Además, dicha orden solía coincidir con “vuelos que llegaban de Sudamérica u otros que partían hacia Estados Unidos o Europa».

Lo anterior en el contexto de la explicación de cómo comandantes de la Policía Federal al mando de García Luna dejaban pasar cargamentos con droga, dinero y armas durante 2007.

Puerto

Así, la declaración del ex agente fue conocida en la audiencia de hoy en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

Y tal como señalan los portales, ante dicha Corte ya han testificado contra García Luna, los narcotraficantes Sergio Villarreal Barragán, el Grande y Tirso Martínez, el Futbolista.

Así como, Óscar Nava Valencia, el Lobo.

Extraño

-“Nos daban una extraña orden por radio (…) ¡A partir de este momento por 45 todos en 35!», dijo el testigo Arellano

Además, recordó Arellano aclarando que el primero número indicaba que “por orden superior” y el segundo era “estar pendientes”.

Seguidamente aseguró que la orden de dejar pasar sin revisión a pasajeros de ciertos vuelos se extendía por un par de horas.

Y mismo que coincidía, dijo, con “vuelos que llegaban de Sudamérica u otros que partían hacia Estados Unidos o Europa”.

Contentos

Por otra parte, el testigo contra García Luna dijo de personal que desaparecía.

Así dijo que observó como algunos compañeros suyos “ignoraban la orden y se desaparecían” durante el tiempo en que se ordenaba la inmovilidad.

Incluso, que ya luego regresaban “con la actitud de estar muy contentos”.

Oficina

Por otra parte, afirmó que el jefe Óscar Moreno Villatoro, director general de Aeropuertos de la Policía Federal, trasladó su oficina al aeropuerto capitalino.

Y, en donde recibía visitas sobre todo de los directores de los aeropuertos de Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Toluca y Cancún.

Además dijo que “el jefe Villatoro le reportaba a Ramón Pequeño García, al comisionado Facundo Rosas Rosas y al secretario Genaro García Luna”.

Maletas

Por otra parte, se indica que el testigo contra García Luna dijo que las visitas de los directores de aeropuertos eran de dos a cuatro por mes.

Incluso, que se volvieron aún más extrañas pues ellos “solían traer un maletín”.

Además, recordó que en 2007 “había llegado el encargado del Aeropuerto de Toluca. Cuando iba a entrar a la oficina del jefe Villatoro, un compañero salía de la misma y al pasar, chocaron.

-«…, y se le cayó maleta y cuando se abre traía dinero, dólares».

—«¿Qué hizo el encargado del Aeropuerto de Toluca?», le preguntó la fiscal Marietou Doiuf.

—»Rápidamente se agachó a recogerlos y corrió a la oficina del jefe Villatoro. Me sorprendió mucho”, dijo el ex policía federal, al explicar que no había un motivo para que una situación así ocurriera.

Por otra parte, mencionó los nombres del “Grupo Especial” como llamaban otros a quienes solían recibir beneficios, como el comandante Israel Espinoza, el segundo a bordo del aeropuerto.

Además del oficial José Luis Martínez, el oficial Mario Nieto y el oficial Ballón, quienes solían llegar en autos de lujos y comprarse joyas.

—»¿Usted con su sueldo de policía pudo comprarse un auto de lujo?»- le preguntaron a Raúl Arellano.

—»No, nunca».

—»¿Los denunció en alguna ocasión?»

—»No tenía caso que lo hiciera, ya que los jefes estaban conscientes pues la orden (“¡A partir de este momento por 45 todos en 35”!) llegaba por radio desde la oficina de comando».

Sin embargo, en 2021, el presidente AMLO solicitó al Servicio de Administración Tributaria una investigación contra Moreno Villatoro, debido a sus nexos con García Luna.

Defensa

Cabe destacar que en la audiencia de Nueva York durante la intervención de uno de los testigos, se mencionó a un mando militar que colaboró en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

Se trató de Guillermo Galván Galván, entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Quinto

Así, se indica que además en este quinto día de alegatos iniciales en el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos se presentó Adrián Ibañez, agente de la DEA, como testigo.

Así, hizo referencia al decomiso de cocaína en un puerto de Manzanillo el 30 de octubre de 2007, el cual coincide con el referido por Óscar Nava Valencia, alias El Lobo, un día anterior.