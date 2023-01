Clonazepam: ¿Por qué está siendo utilizado en los retos virales?

🤔 ¿El clonazepam es un medicamento solo para dormir? Hoy desmentimos 4 mitos sobre él. 1️⃣ Este medicamento no solo sirve para conciliar el sueño, sino también suele ser utilizado en otras patologías como: crisis de ausencia y trastornos de pánico. 2️⃣ Tomar este medicamento sin una consulta médica previa puede ser perjudicial, así como llevar a efectos secundarios serios. 3️⃣ Altas dosis de este medicamento pueden enlentecer las funciones vitales y llevar a un paro cardiorrespiratorio, coma o muerte. 4️⃣ Es peligroso dejar súbitamente el tratamiento con clonazepam, si no es indicado por tu especialista, ya que puede ocasionar un síndrome de abstinencia. 🧐 ¿Y tú? ¿Qué otro mito conoces sobre el clonazepam? Déjalo en los comentarios que les estaremos respondiendo 🤗 📲 970 508 870 📍Av. Jose Larco 1150, Interior 201 / Miraflores (Lima) 🏷 Basit H. et. al. (2022) 🏷 The Consultant Pharmacist. (2013) 🏷 National Institutes of Health. (2022) #follow #tiktok #foryoupage #fyp #trending #viral #like #follow #parati #doctores #medicina #medico #centromedico #salud #lima #peru #doctor #instagram #instagramreels #reels #instagood #viral #tendencia #reelsvideo #medicamentos #medicina #saludmental #clonazepam #depresion #ansioliticos #ansiedad #tristeza