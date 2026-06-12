La actividad industrial aumento 2.1 por ciento mensual en abril

La construcción ha sido el impulso de esta mejora, mientras que la actividad manufacturera mantiene un rendimiento negativo

Regeneración, 12 de junio 2026– En México, la actividad industrial mostró en abril su mejor desempeño en casi dos años y medio, apoyada especialmente por un gran aumento en el sector de la construcción, lo que también favoreció las perspectivas económicas para el segundo trimestre del año.

Datos Inegi

Según datos desestacionalizados del Inegi, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) subió 1.8 por ciento en comparación anual en abril.

Esto, luego de una caída de 1.4 por ciento observada en marzo. Así, la industria reportó su mayor crecimiento desde noviembre de 2023.

En comparación mensual, la actividad industrial creció 2.1 por ciento en relación con marzo.

Este incremento representó el más alto crecimiento mensual desde marzo de 2021 y superó con creces las proyecciones del mercado.

Construcción

El impulso principal provino de la construcción, que pasó de una contracción anual de 4.4 por ciento en marzo a un avance de 10.2 por ciento en abril.

Por otro lado, las manufacturas continuaron mostrando debilidad.

Este sector registró una disminución anual de 0.3 por ciento, acumulando diez meses consecutivos en números negativos.

En cuanto a la minería, se registró un crecimiento anual de 3.4 por ciento, mientras que en los servicios públicos se observó un retroceso de 0.3 por ciento.

Nivel mensual

A nivel mensual, el mejor desempeño también provino del sector de la construcción, con un aumento de 7.6 por ciento.

A pesar del resultado positivo de abril, la actividad industrial acumuló una contracción de 0.2 por ciento en los primeros cuatro meses de 2026.

Para Janneth Quiroz, directora de análisis económico en Monex, el dato de abril es favorable.

Esto se debe a que rompe parcialmente con la narrativa de estancamiento que ha dominado en gran parte de los meses recientes.

Tendencia

Consideró que aún es muy pronto para decir que la industria mexicana está experimentando un cambio de tendencia.

Según ella, para hablar de una recuperación más sólida sería necesario ver varios meses consecutivos de crecimiento junto con una mejora en las manufacturas.

Destacó que la continuidad de las manufacturas en números negativos es uno de los aspectos más importantes del informe.

Esto se debe a la fuerte conexión que tiene este sector con la economía estadounidense y las cadenas de suministro globales.

Leve recuperación

Desde Banamex indicaron que aún se espera una leve recuperación de la producción industrial.

“Lo anterior, considerando cierta estabilización de la producción petrolera, las tendencias recientes en la electricidad…

…y el impulso esperado en la construcción derivado de la recuperación en la inversión pública para lo que resta del año”.

Se prevé que para todo el año se alcance un crecimiento de 0.4 por ciento en la industria.