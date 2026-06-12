Elon Musk: Primer billonario gracias a acciones de SpaceX

La fortuna desmedida de Elon Musk es equivalente al 46% más pobre del mundo, es decir, unas 3,800 millones de personas

Regeneración, 12 de junio de 2026 – Elon Musk es la primera persona en alcanzar el billón de dólares, al menos en términos teóricos, después de que SpaceX estableciera el precio de su exitosa oferta pública inicial en 135 dólares por acción y que sus acciones se dispararan en su debut en el mercado.

Riqueza

Antes de la salida a bolsa, la riqueza de Musk se valoraba en 813 mil millones de dólares.

Esto es más del doble que la fortuna de la segunda persona más rica del mundo, Larry Page, cofundador de Google, cuya riqueza se estima en 288 mil millones de dólares, según Forbes.

«SpaceX quiere poder llevarte a la Luna, llevarte a Marte y, en última instancia, más allá», afirmó Musk en la sede de la empresa en Starbase, Texas.

El precio establecido oficialmente para las acciones de SpaceX en 135 dólares hizo que la fortuna de Musk superara ligeramente el billón de dólares.

Acciones

Las acciones, que se comercializan bajo el símbolo SPCX, aumentaron su valor después de comenzar a negociarse poco antes del mediodía (hora del este).

Al final del viernes, con un precio de 160,95 dólares, el patrimonio neto de Musk fue aproximadamente 1,14 billones de dólares.

La riqueza de un billonario representa un nivel comparable a la producción económica de los países más grandes del mundo.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, solo 19 naciones, desde Estados Unidos hasta los Países Bajos, tienen un PIB que supera el billón de dólares.

Patrimonio

El creciente patrimonio de Musk simboliza una «nueva Edad Dorada» de desigualdad económica, dijo Nabil Ahmed, director senior de justicia económica de Oxfam America.

«El ascenso de Elon Musk a la categoría de billonario marca un nuevo hito en la oligarquía», comentó Ahmed.

Sin duda, muchos trabajadores e inversores de SpaceX probablemente acumulen nuevas riquezas con esta oferta pública inicial.

Según el New York Times, alrededor de 4,400 empleados de SpaceX podrían volverse millonarios cuando las acciones se empiecen a negociar.

Porcentaje

Sin embargo, es probable que Musk sea el mayor beneficiario, dado su elevado porcentaje de participación en la empresa.

Musk posee 4.800 millones de acciones de SpaceX, lo que equivale aproximadamente al 42% de la compañía.

Además, cuenta con 350 millones de opciones sobre acciones que pueden ser ejercidas a 8,39 dólares por acción.

Según la documentación presentada para la oferta pública inicial de la empresa.

Valuación

A 135 dólares por acción, la participación de Musk se valora en 648.000 millones de dólares.

Sus opciones suman otros 44.300 millones de dólares a su patrimonio neto.

Las acciones de SpaceX alcanzaron un máximo de 168,75 dólares durante la sesión bursátil del viernes por la tarde, antes de cerrar en 160,95 dólares.

Con el precio de cierre, la participación de Musk en SpaceX tiene un valor adicional de 326.000 millones de dólares.

Fortuna desmedida

Esto coloca su fortuna total en aproximadamente 1,140 millones de dólares.

De acuerdo a Oxfam, la fortuna de Musk lo convierte en una persona más adinerada que el 46% de la población global que es más desfavorecida junta.

Lo que equivale a aproximadamente 3.800 millones de personas.