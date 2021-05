El analista político Abraham Mendieta criticó al periodista Joaquín López Dóriga que lo señaló venir del “reino de España”.

Regeneración, 17 de mayo del 2021.A través de redes sociales se llevó a cabo una guerra de señalamientos entre el analista político, Abraham Mendieta, y el periodista Joaquín López Dóriga.

Luego de quien ocupó el noticiario estelar de Televisa criticó que en México no existe la libertad de expresión.

Ante esta situación Mendieta recordó que ambos nacieron en Madrid, España; sin embargo, “yo no me hice multimillonario mintiéndole al país que me acogió”.

Posterior a esto, López Dóriga compartió en sus redes sociales en donde se ve un debate entre el analista y una reportera.

Y es que, en el video se escucha a la comunicadora insistir que en México no existe la libertad de expresión; y señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador ejerce dicha censura.

“Este también tiene otros datos. Y eso que viene desde el reino de España que tanto aborrece @lopezobrador_”, escribió Dóriga.

En un siguiente mensaje Mendieta acusó al periodista de utilizar el micrófono para extorsionar, como lo declaró la empresaria María Asunción Arambuzabala.

Y es que, hace algunos años la mujer más rica de México y dueña de Grupo Modelo, la cervecería más importante del país; acusó a la esposa de López Dóriga de intentar extorsionarla por la construcción de unos departamentos en Polanco, Ciudad de México.

Por ello, Mendieta indicó que López Dóriga “por décadas se dedicó a desinformar al pueblo, me acusa públicamente no haber nacido en México”.

Su mensaje estuvo acompañado de una captura de pantalla de Wikipedia, donde se indica que el comunicador de 74 años de edad nació en Madrid.