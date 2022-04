Luisito Comunica odia sentarse con la gente en el cine; en redes lo tachan de mam*n

El youtuber Luisito Comunica fue criticado en redes tras mencionar que no soporta que lo molesten en el cine

Regeneración, 10 de abril de 2022. Luisito Comunica fue tundido en redes tras revelarse una entrevista que tuvo con Gaby Meza sobre su reciente participación en el doblaje de Sonic 2.

Durante la entrevista para el podcast ‘Qué película ver‘ el youtuber rindió polémicas declaraciones sobre el caso, desatando una serie de comentarios sobre la actitud del famoso de internet.

Lo anterior se debió a que el youtuber aseguró que tiene hábitos muy especiales para poder ir al cine. Dichos comportamientos causaron que los usuarios se le fueran encima.

«Voy a hacer una confesión que no me enorgullece, tengo un mal hábito, qué ojo, solamente afecta cuando son películas muy cotizadas, cuando no, yo creo que hasta le beneficia a todos. La verdad compro siempre, si voy con alguien, no compro dos asientos, compro cuatro o hasta seis»

comentó Luisito Comunica