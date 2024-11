Madres buscadoras hallan restos de en fosa clandestina en San Luis Potosí

Las Madres Buscadoras alertan sobre el uso de ácido en el sitio, mientras las familias temen denunciar desapariciones forzadas en San Luis Potosí.

RegeneraciónMx, 19 de noviembre de 2024. El colectivo de madres buscadoras “Voz y Dignidad por los Nuestros” confirmó el hallazgo de restos humanos en un predio del municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí.

Según Edith Pérez, fundadora y vocera del colectivo, los indicios apuntan a que el sitio podría ser utilizado como un “campo de exterminio”.

Hasta el momento, no se determinó el número exacto de víctimas, ya que los restos, en estado calcinado y degradados por ácido, dificultan los análisis.

La vocera mencionó que podrían ser entre 2 y 20 personas, aunque los resultados del análisis antropológico serán determinantes.

Ante este hallazgo, la comisión especializada solicitó la colaboración del colectivo para realizar los trabajos de exploración en conjunto.

Este caso incrementa la preocupación por la situación en Villa de Reyes y en el vecino municipio de Villa de Arista, donde, según el colectivo, existen múltiples reportes de desapariciones forzadas.

Sin embargo, Edith Pérez destacó que el miedo persiste entre las familias de las víctimas, lo que dificulta las denuncias y la consolidación de grupos de búsqueda en estas comunidades.

“Hemos hecho reuniones con las familias, la fiscalía, la comisión, y no, las familias no se acercan; no hemos podido lograrlo”, lamentó.