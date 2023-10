Margarita Zavala se apunta como candidata para gobernar CDMX

La esposa de Felipe Calderón, diputada federal, Margarita Zavala dispuesta a ser candidata del Frente Amplio de derechas a la jefatura de Gobierno en CDMX

Regeneración, 5 de octubre de 2023. Margarita Zavala dijo en entrevista a Azucena Uresti que se apunta para ser candidata de la derecha para gobernar la Ciudad de México.

Y es que se trata de un video en Twitter con la entrevista a Margarita Zavala realzada por Uresti.

Zavala

Así tras el cordial saludo de rigor de Uresti, Margarita Zavala dijo que se encontraba muy bien y ubicada en un Foro de la Niñez en la Cámara de Diputados.

-“Trabajando aquí en la Cámara, así estamos todos”, dijo Zavala.

Por su parte, Uresti manifestó tener “varios días pendientes de hablar contigo”.

Esto, “porque pues ya hay muchos destapes, muchos señalamientos respecto a quien va a ser la candidata o el candidato del Frente Amplio por México”, dijo la periodista.

Seguidamente Uresti dijo:

“Y yo me preguntaba si Margarita Zavala va a estar en la lista, si le interesa, si quiere ser la próxima Jefa de Gobierno ¿Margarita?.

Margarita Zavala, la cómplice del Narco-genocida @FelipeCalderon quiere ser Jefa de Gobierno de la CDMX.



Eso sí es no tener ni vergüenza ni dignidad alguna.



¿Si no le dan la candidatura en el PRIAN se irá otra vez de independiente con firmas falsas?



Al final renuncia… — Polo Puga (@polopugamx) October 5, 2023

Candidata

Así la derechista Margarita Zavala dijo que si, que desde luego le encantaría contender por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

-Desde luego, es en la Ciudad que vivo, en la que nací, en la que formé mi familia y por supuesto”, dijo.

Además, señaló que, “yo lo que te diré: Midámonos bien, no hay que descartarnos y yo creo que la oposición, el Frente Amplio tiene que tener una visión estratégica”.

-“En ese sentido he dicho, por favor no me descarten” y enseguida, corrigió: “Mas bien no hay que descartarse, no me descarto”.

NO CAVE LA MENOR DUDA QUE EL CINISMO Y LA DESVERGUEZA Y EL NAZISMO SE LES DA MUY NATURAL A ESTA SRA. MARGARITA ZAVALA Y SU ESPOSO EL EX PRESIDENTE ESPURIO FELIPE CALDERON PARA ELLOS ES SU UNICA FORMA DE VIDA ES LO QUE APRENDIERON PARA SUBSISTIR — Jose Robles (@JoseRob01035113) October 5, 2023

Luego Zavala, añadió:

-“…Mídanme junto con otras posibilidades que también son muy respetables y que desde luego tiene una experiencia también distinta a la mía, en términos de Alcaldías”.

Azucena

-“Es decir, Margarita Zavala, hoy diputada federal si va a participar en el proceso de selección de candidatos del Frente Amplio para la Ciudad de México”, interrogó Uresti.

Y ahora, si, en firme Margarita Zavala respondió:

-“Si, sin duda alguna. Mientras nos unamos y empezamos a ver los procesos. Desde luego siempre será, en este caso, porque ya no vivimos en condiciones democráticas”, aseguró.

Así, la panista recalcó que, “debemos de trabajar y ponernos bien de acuerdo, pues que salgamos bien unidos”.

La Diputada Margarita Zavala habla de el desvio de recursos para la primera infancia.

Donde quedo el presupuesto de la Refineria de Tula?

Y la guarderia ABC?

En el gobierno panista de Chihuahua desviaron 60 millones y entregaron a los niños unos folletos, en lugar de libros. pic.twitter.com/PYDAuOaUQZ — Edgar Méndez Elizondo (@EdgarMendezE) October 5, 2023

Remache

-“Así que en ese sentido si, digo, yo no me descarto, es una gran ciudad que podemos sacar adelante y que quiere también de un cambio”, puntualizó la derechista diputada.

Finalmente, alborozada Uresti felicitó: ¡Ah, pues muy bien, muy bien Margarita!

Cabe destacar que de inmediato vinieron las reacciones en redes sociales cuestionando el posicionamiento de Margarita Zavala.

NO

“Margarita Zavala se destapa para la CDMX. El clan del espurio y asesino, Felipe Calderón, no tienen un ápice de vergüenza. ¿Cuántas firmas falsas recaudará en esta ocasión?“.

Así dijo Epigmenio Ibarra en Twitter.

Lo anterior, entre decenas de respuestas indignadas ante las pretensiones de la panista.

El infame cobarde, espurio @FelipeCalderon que evade la justicia, por sus crímenes deleznables en contra del pueblo de 🇲🇽, desde su escondrijo en España, suplica por una intervención extranjera, con la esperanza de seguir perpetuando su impunidad.



Miserable sátrapa, narco. https://t.co/1Ste9qz90d — Urana Radical 🪆🇨🇱❤️🇲🇽 (@LaIrreverente4T) October 5, 2023