Más de 42 mil muertos por violencia armada en EE.UU durante 2023

En EE.UU, 18 mil 626 homicidios por armas, 23 mil 892 suicidios, 650 tiroteos masivos, además de 40 asesinatos en masa en 2023 señala Gun Violence

Regeneración, 28 de diciembre de 2023. En Estados Unidos las víctimas por violencia armada, en todas sus categorías alcanzan las 42 mil 518 personas, así señala el portal Gun Violence.

Además, se indica en datos desagregados que el numero de homicidios, voluntarios o involuntarios asciende a 18 mil 626, en EE.UU.

Asimismo, se registra un total de suicidio en 23 mil 892, y 35 mil 945 lesionados.

EE.UU

Asimismo, se cuentan en este año, los tiroteos masivos que suman 650 y asesinatos en masa con 40casos.

Por otra parte, el portal indica que entre las victimas se cuentan 292 niños de hasta 11 años en estado delicado y 636 heridos.

Además, señala un total de 3 mil 832 adolescentes muertos, 365 oficiales heridos o muertos. En tanto sujetos sospechosos muertos o heridos 792.

Armas

Al tiempo que se indican mil 552 disparos involuntarios así como mil 171 casos de uso defensivo de las armas.

Cabe destacar que los incidentes de violencia y delitos armados se recopilan/validan a partir de 7500 fuentes diariamente por Gun Violence

Según Gun Violence Archive (GVA) , ha habido casi 650 incidentes de este tipo en 2023, lo que lo convierte en el segundo año más violento desde que GVA comenzó a documentar estos sucesos en 2014.

Seguidamente, portales indican que el récord actual de mayor número de tiroteos masivos en un año todavía pertenece a 2021, con un inquietante total de 689 incidentes.

Sin embargo, la frecuencia de estas tragedias en 2023 subraya una tendencia continua y preocupante de violencia relacionada con armas de fuego en el país.

Y es que GVA ha informado constantemente más de 39.000 muertes por violencia armada anualmente desde 2014. De ellas, el 54% fueron suicidios y el 43% fueron asesinatos en 2021.

Asalto

Por otra parte, se señala que publicaciones como The New York Times, Rolling Stone, The Washington Post y Bloomberg han investigado y destacado el papel de los rifles de asalto en estos tiroteos masivos.

Asimismo, el New York Times exploró la conexión entre la planta de municiones del ejército de Lake City y los tiroteos masivos.

Y, Rolling Stone profundizó en la historia de los rifles de plataforma AR y las tácticas de marketing de la industria de las armas.

Incluso, Washington Post publicó fotografías de la escena del crimen de 11 asesinatos en masa relacionados con disparos de AR-15.

Al tiempo que Bloomberg News criticó a Sig Sauer Inc por un asesinato en masa en Tailandia, vinculándolo con las exportaciones de armas estadounidenses.

Finalmente, portales señalan que estas alarmantes cifras subrayan la urgente necesidad de medidas efectivas para frenar este persistente problema de tiroteos masivos y violencia armada en EE.UU