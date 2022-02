Más de 7 MDP semanales se gastan en campañas vs AMLO y Sheinbaum

La campaña está destinada en posicionar comentarios en redes sociales que buscan atacar a la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y el presidente AMLO.

RegeneraciónMx, 17 de febrero 2022. COn campañas de mentiras y uso de los llamados «bots», se ha empleado una campaña para atacar al presidente AMLO y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el partido Morena en la Ciudad de México denunció la existencia de una “guerra mercenaria digital”.

En conferencia de prensa, se señaló que la inversión para realizar dicha actividad se da a la cifra cercana a 7 millones de pesos a la semana, lo cual se busca para atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El encargado de presentar el informe fue Manuel Padrón, egresado de la UNAM y especialista en análisis de datos por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien explicó que la semana pasada fueron analizados 161 mil 418 tuits en los que se identificaron seis cuentas, entre ellas la del medio de comunicación Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola y de Mexicanos contra la Corrupción para promover las conversaciones negativas.

Manuel Padrón dijo que los mensajes fueron reproducidas por bots o cuentas de reciente creación u otras que no cuentan con seguidores, cuyo fin es propagar de manera masiva los mensajes.

El reporte señala que el 49 por ciento de las cuentas analizadas implicaban conversaciones negativas contra el gobierno, que son promovidas por las diversas cuentas vinculadas con personajes que apoyan y halagan al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, al panismo y a la derecha en general.

El presidente local de Morena, Tomás Pliego, reiteró que cada semana se invierten entre 5 y 7 millones de pesos para promover ataques masivos en redes contra AMLO y Sheinbaum, por lo que presentará una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que se trata de información calumniosa en contra de la Cuarta Transformación.