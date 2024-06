Mexicana de Aviación, 20 nuevos aviones, 11 destinos internacionales más

Mexicana de Aviación: Traslado de más de 3 millones de pasajeros al año, generación de mil 500 empleos directos y 4 mil 500 indirectos en sector aeronáutico

Regeneración, 6 de junio de 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el informe de avances de Mexicana de Aviación, empresa del Estado mexicano que formalizó la compra de 20 aviones E2 a la compañía brasileña de aeronáutica Embraer, a fin de incrementar su capacidad e incorporar nuevos destinos.

“Está funcionando muy bien Mexicana y se va a consolidar con la adquisición de estos 20 aviones nuevos. Ya se llevó a cabo la operación, ya se firmaron los contratos y es pensando siempre en que haya competencia para que se cobre lo justo al consumidor, a quien necesita de un servicio, que no haya monopolios. Esto va a ayudar mucho para mantener buenos precios en los boletos de avión”, subrayó en conferencia de prensa matutina.

AMLO y Mexicana

El director general del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca – Maya – Mexica, S.A. de C.V., José Gerardo Vega Rivera, dio a conocer el proyecto conectividad nacional y de expansión.

Mismo que incluye 11 destinos internacionales a partir de esta adquisición: Chicago, Dallas, San Francisco, Houston, Nueva York, Atlanta, Miami, La Habana, Costa Rica, Panamá y Bogotá.

Partirán desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México. Se estima el traslado de más de 3 millones de pasajeros al año, la generación de mil 500 empleos directos y 4 mil 500 indirectos en el sector aeronáutico del país.

El convenio alcanzado con Embraer el pasado 7 de mayo de este año contempla la entrega de cinco aviones modelo E195 en el segundo trimestre de 2025; de siete aeronaves E190, en 2026, y de tres unidades E190 y cinco E195 para 2027.

Los aviones incorporan tecnología de última generación al tener una velocidad de crucero de 963 kilómetros por hora y motores que permiten ahorros del 30 por ciento en el consumo de combustible y de un 35 por ciento en el costo de mantenimiento.

Ambos modelos de aeronaves tienen un diseño aerodinámico de materiales ligeros que contribuyen a la reducción de costos operacionales y de las emisiones de carbono.

Con estas características, Mexicana de Aviación refrenda el compromiso de proteger el ambiente.

Aerolínea de alta eficiencia

La aerolínea del Estado mexicano se convierte en la primera operadora de este tipo de aeronaves de alta eficiencia en el país, apuntó el director.

El costo total de la operación fue de 750 millones de dólares; hasta mayo de 2024 se contabilizan pagos efectuados por 39 millones de dólares. El proyecto de presupuesto de inversión, registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cubre costos de escalamiento, importación e inicio de operaciones.

La proyección estratégica de Mexicana de Aviación también considera la apertura de dos bases secundarias en Tijuana, Baja California y Tulum, Quintana Roo, con el propósito de ampliar el radio de operación a Montreal, Ottawa y Vancouver, en Canadá y Portland, en Estados Unidos.

Así como a Punta Cana, República Dominicana; Caracas, Venezuela y Lima, Perú.

“Con estas decisiones estratégicas, Mexicana espera consolidarse como una de las mejores opciones del transporte aéreo”, señaló el general Vega Rivera.

Avanzan vuelos de Mexicana de Aviación

A 163 días de reanudar servicio, Mexicana de Aviación reporta que se transportaron 140 mil 762 pasajeros en 2 mil 990 operaciones que sumaron 3 mil 762 horas de vuelo y más de dos millones de kilómetros recorridos.

Del 26 de diciembre de 2023 al 6 de junio de 2024 fueron trasladados en promedio mil 25 pasajeros diariamente.

La aerolínea de enfoque social está comprometida con ofrecer tarifas accesibles, por lo que el precio promedio por boleto es de 860 pesos, costo menor a los mil 100 pesos en promedio de otras compañías de vuelo.

Los 140 mil 762 pasajeros transportados por la línea aérea del Estado mexicano representan un costo promedio por boleto comprado de 121 millones 55 mil 320 pesos.

Si hubiesen viajado a través de otras compañías, el gasto habría sumado 154 millones 838 mil 200 pesos; lo que equivale a un ahorro por 33 millones 782 mil pesos a las y los usuarios de Mexicana de Aviación.

Así, mencionó el director general del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca – Maya – Mexica, S.A. de C.V., José Gerardo Vega Rivera.

Rutas

Las rutas de mayor ocupación son Tulum, Tijuana, Mérida, Ciudad Ixtepec y Ciudad Victoria, estos dos últimos destinos habían sido abandonados por aerolíneas comerciales.

El pasado 5 de febrero la línea aérea incrementó su oferta comercial a 18 destinos nacionales: Tijuana, San José del Cabo, Mazatlán, Puerto Vallarta; y Guadalajara.

Además de Monterrey, Chetumal, Mérida, Tulum, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Uruapan, Zihuatanejo, Acapulco, Ciudad Ixtepec, Palenque, Villahermosa y Campeche.

La empresa del pueblo de México dispone de tripulaciones altamente calificadas y certificadas de conformidad con estándares internacionales.

Asimismo, apegadas a la regulación aeronáutica, encargados de la eficiencia y seguridad operacional.

AMLO afirmó que el Gobierno de México informará en los siguientes tres meses y hasta el final de la administración sobre Mexicana de Aviación y otras acciones y obras ejecutadas durante la misma.

“Ya podemos estar informando sobre todos los programas, todas las acciones que se han realizado. Hay muchas cosas que se han hecho que no se conocen porque, además, no se trata de dar a conocer proyectos sino ya obras; hechos, no palabras”.

“Entonces, ya como vamos terminando el gobierno, nuestro mandato, vamos a estar informando de todo”, señaló.

Acompañaron en el informe el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González y el subdirector general de la empresa, Leobardo Ávila Bojórquez.

Fortalecemos a Mexicana de Aviación, aerolínea del Estado mexicano, para el desarrollo de nuestro país. Conferencia matutina https://t.co/VDNUw9DNXT — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 7, 2024

