Michoacán: Decomiso Millonario de Drogas y Precursores

Fuerzas federales desmantelaron laboratorio clandestino de metanfetaminas en Carácuaro, Michoacán. Enorme decomiso

Regeneración, 27 de julio de 2026.– Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desmantelaron un importante laboratorio de drogas sintéticas en Michoacán.

La intervención militar ocurrió en una zona rural ubicada cerca de la cabecera municipal de Carácuaro.

En ese lugar, las fuerzas armadas incautaron más de 600 kilogramos y mil 450 litros de metanfetamina terminada.

Adicionalmente, las autoridades aseguraron miles de litros y kilos de diversos precursores químicos usados para elaborar narcóticos.

La infraestructura clandestina se encontraba oculta estratégicamente entre la densa vegetación para evitar la detección aérea.

Por su parte, los voceros del operativo destacaron el impacto económico que este golpe asesta a las estructuras criminales.

Al respecto, fuentes de la Defensa Nacional informaron: “El aseguramiento representó una afectación económica para la delincuencia organizada estimada en 3 mil 224 millones de pesos”.

Decomiso masivo de precursores y maquinaria industrial

Durante el aseguramiento, los agentes federales contaron diez mil 580 litros de sustancias químicas indispensables para la síntesis orgánica.

Asimismo, las tropas decomisaron tres mil 225 kilogramos de insumos sólidos empleados en la fabricación de estupefacientes.

Por otro lado, la inspección del sitio reveló la presencia de equipo especializado para el procesamiento a gran escala.

Las fuerzas de seguridad aseguraron ocho reactores de síntesis orgánica junto con ocho condensadores de capacidad industrial.

En ese mismo perímetro, las brigadas militares confiscaron 50 tanques de gas LP integrados al sistema de producción.

Todo este equipamiento resultaba fundamental para mantener la operatividad continua de la fábrica clandestina de drogas.

Frente a la magnitud del hallazgo, el perímetro quedó bajo resguardo estricto para evitar riesgos a la población.

Al respecto, fuentes castrenses indicaron: “La droga, los precursores químicos y el equipo asegurado quedaron a disposición de la autoridad competente”.

Impacto financiero y seguimiento del caso penal

Este operativo conjunto debilita considerablemente la capacidad operativa y de financiamiento del crimen organizado en la entidad.

La destrucción de este centro químico evita la distribución masiva de metanfetaminas en mercados locales e internacionales.

En consecuencia, el Ministerio Público de la Federación inició la carpeta de investigación correspondiente sobre este hecho ilícito.

Las autoridades ministeriales realizarán los peritajes químicos para determinar con exactitud la composición de las sustancias.

Por otra parte, los patrullajes de vigilancia se intensificarán en la región de Carácuaro para ubicar posibles campamentos adicionales.

El gobierno federal mantendrá la presencia de tropas operativas para consolidar la paz social en Michoacán.

El desmantelamiento de este laboratorio representa uno de los golpes financieros más cuantiosos registrados durante el presente año.