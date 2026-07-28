Cancún: Ex fiscal Ofrece Disculpa Pública, es Vinculada a Proceso

La ex fiscal Rosa María Hernández admitió fallas en la identificación de Francisca Mariner y ofreció disculpas públicas a su familia

Regeneración, 27 de julio de 2026.– La ex fiscal especial Rosa María Hernández ofreció una disculpa pública formal a los familiares de la joven Francisca Mariner Flores Patrón.

La ceremonia oficial se llevó a cabo frente a las instalaciones operativas de la Fiscalía General del Estado en Cancún.

Este acto público derivó de una vinculación a proceso por incumplir el protocolo homologado de búsqueda tras la desaparición de la víctima.

La joven de 17 años fue asesinada en 2020 y su cuerpo permaneció cuatro años en el Semefo sin ser identificado.

La ex servidora pública reconoció que incurrió en un grave incumplimiento de sus deberes de supervisión, debida diligencia y búsqueda efectiva.

Adicionalmente, admitió que el personal operativo a su cargo no investigó oportunamente al agresor ni ordenó las pruebas genéticas correspondientes.

Al respecto, la ex fiscal Rosa María Hernández asumió la responsabilidad institucional de las fallas cometidas durante su gestión al frente del organismo.

Durante la ceremonia, la ex funcionaria declaró: “Ofrezco mis más sinceras disculpas frente a las omisiones que llevaron a una identificación tardía del paradero de la víctima”.

Cierre de ciclo y testimonio de la familia de la víctima

La presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, María Patrón, aceptó el acto restaurativo en compañía de sus hijas y nieta.

La madre activista explicó que la decisión familiar busca cerrar una penosa etapa de búsqueda incesante y protestas en la vía pública.

Durante su mensaje, recordó las agresiones físicas y los obstáculos institucionales enfrentados durante años de exigencia ininterrumpida de justicia para su hija.

El dolor acumulado afectó gravemente la salud emocional de todo el núcleo familiar a lo largo del proceso de búsqueda en tierra.

Por su parte, la hermana de la víctima, María José Flores, leyó una emotiva carta dirigida a la memoria de Francisca Mariner.

En la misiva, prometió cuidar de su sobrina, quien quedó en orfandad tras el feminicidio perpetrado por su ex pareja sentimental.

Al manifestar su postura sobre el acto público, la madre de la víctima explicó los motivos personales que guiaron a su familia.

Ante los medios presentes, María Patrón expresó: “Aceptamos este acto porque mi corazón así lo está deseando y para cerrar un ciclo de largo sufrimiento”.

Condiciones del acuerdo judicial y procesos penales pendientes

La abogada defensora Ariadne Song detalló que la disculpa pública constituye una de las cinco condiciones fijadas por el juez de la causa.

El acuerdo contempla la reparación integral del daño y la prohibición absoluta de molestar a las víctimas durante doce meses continuos.

Con el cumplimiento riguroso de estas medidas, el proceso penal correspondiente a la carpeta de investigación quedará suspendido de manera condicional.

En caso de inobservancia por parte de la imputada, la causa penal será reabierta para continuar con el juicio ordinario.

Cabe destacar que esta resolución representa la primera de siete denuncias interpuestas por inconsistencias similares en la localización de personas desaparecidas.

Paralelamente, otros ex servidores públicos, incluido el ex fiscal general Óscar Montes de Oca, mantienen expedientes pendientes de judicialización por omisión.

El avance de estas sanciones sientan un antecedente histórico para los colectivos de búsqueda que operan en el estado de Quintana Roo.