Miguel Ángel Yunes Márquez se fuga antes de asistir a su audiencia; lo investigan por fraude procesal

Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó comparecer por videoconferencia desde un hotel en Florida, EE.UU. alegando problemas de salud.

RegeneraciónMx, 10 de junio de 2024. El panista, Miguel Ángel Yunes Márquez, logró darse a la fuga de las autoridades de Veracruz, previo a una audiencia.

Y es que, el hijo del exgobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, huyó a Estados Unidos, desde donde pidió al juez que observa su caso comparecer en videoconferencia.

Las autoridades del estado investigan al panista por ser el probable responsable de los delitos de uso de documentos falsos; además de falsedad ante la autoridad y el fraude procesal.

Miguel Ángel Yunes Márquez se va a Estados Unidos antes de audiencia judicial en Veracruz

Yunes Márquez envió una carta dirigida al juez Oscar Luis Lozada Hernández, donde el panista señaló que se encontraba alojado en un hotel en Florida, Estados Unidos.

Por lo que, señaló que no podría participar presencialmente en la audiencia inicial, la cual se tiene prevista para el próximo jueves 11 de julio.

Ante dicha situación, el Poder Judicial del Estado de Veracruz solicitó a la Embajada de Estados Unidos verificar y confirmar si Yunes Márquez está en el lugar que indicó.

De acuerdo con las autoridades, el panista está alojado en el Hotel Courtyard by Marriott Jacksonville at the Mayo Clinic, el cual se ubica en Florida; para que así pueda asistir a la audiencia de forma remota.

Se trata de la tercera ocasión en que el hijo del exgobernador de Veracruz no se presenta ante la justicia mexicana.

Y es que, previamente Miguel Ángel Yunes Márquez, ha presentado recetas médicas a través de sus asesores legales, argumentando cuestiones de salud; pues indica que tiene que guardar reposo por una lesión en las cervicales en noviembre de 2022.

Sin embargo, el panista logró viajar a Estados Unidos, desde donde podría tratar de evadir a la justicia mexicana.

