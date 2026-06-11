Morena: Se usó códigos QR para comprar votos en Coahuila

Según Montiel, quienes compraron los votos habrían solicitado imágenes de boletas para realizar pagos en Oxxo o en efectivo

Regeneración, 11 de junio 2026– Morena reportó una supuesta compra de votos en Coahuila, tras publicar en redes sociales fotos de boletas que, según el partido, habrían sido marcadas durante el escrutinio total de la elección.

200 pesos por voto

Según la dirección del partido guinda, varias boletas muestran acusaciones contra el PRI por presuntamente ofrecer 200 pesos por cada voto para el cargo de diputado local.

Por esta razón, el partido afirmó que estos descubrimientos son parte de las irregularidades, las cuales ya había denunciado en el día de la elección.

Morena señala compra de votos en las elecciones de Coahuila utilizando QR.

“¡Las boletas confirman el QRGate! Los cómputos distritales demuestran lo que Morena denunció desde el primer día:

Red sistemática

Una red sistemática de compra de votos y coacción.

Si todo fue tan “limpio” como afirma el PRI, ¿por qué las evidencias dentro de las urnas cuentan una historia totalmente distinta?”, cuestionó el partido guinda.

De acuerdo con fotos tomadas por observadores de Morena, en los paquetes electorales se hallaron mensajes y marcas de control.

Según su versión, estos coinciden con las denuncias presentadas el día de la votación.

Conferencia de prensa

Ante esta situación, la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, organizó una conferencia de prensa para aclarar lo ocurrido.

Presentó imágenes y videos que acusan al PRI de haber utilizado códigos QR como parte de un supuesto mecanismo para pagar a las personas por su voto.

“Planteamos un modus operandi de compra de votos por parte del PRI.

Este mecanismo se implementó de la misma manera en la elección de presidentes municipales en el estado de Durango el año pasado y lo han venido perfeccionando”, denunció Montiel.

Códigos QR

Además, Morena indicó que, según su denuncia, operadores del PRI habrían proporcionado códigos QR días antes y durante la jornada electoral.

Supuestamente, esos códigos dirigían a una plataforma donde cada persona debía subir una foto del código y de su boleta, evidenciando el voto por el PRI.

Después de enviar la imagen, —según Morena—, la persona podía recibir un depósito en Oxxo o acercarse a cobrar en efectivo al presentar el código impreso.