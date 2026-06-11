Celebra Sheinbaum la baja de la inflación al 3.94 por ciento

La presidenta adjudicó la baja de inflación al control en los precios del combustible y al programa de acuerdo de precios de alimentos

Regeneración, 11 de junio 2026– La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su alegría porque la inflación se situó en 3.94 por ciento, gracias a la regulación en los precios de la gasolina y el diésel, junto con el esfuerzo realizado con los productores de alimentos y la actualización del Programa contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

Semestre positivo

La mandataria destacó que la confianza en el país y la seguridad jurídica fomentarán un segundo semestre muy positivo para la economía y la llegada de nuevas inversiones.

“Si no hubiera confianza en México, el peso no estaría como está», comentó durante su conferencia matutina.

«Por cierto, una buena noticia: ayer bajo la inflación; estamos abajo de 4%.

Es por el resultado del trabajo permanente que hemos estado haciendo para que no suba el precio de la gasolina, no suba el precio del diésel.

Inversión

Entonces, es parte de la confianza que hay en México, la certeza jurídica y va a haber más inversión.

Como lo dije, este segundo semestre que viene va a ser muy bueno para el país”, añadió.

En este sentido, mencionó que hay confianza en México, lo cual se refleja en las inversiones extranjeras que se están llevando a cabo.

Asimismo, el gobierno federal ha implementado medidas para acelerar las inversiones. En primer lugar, a través de la nueva oficina presidencial dedicada a inversiones.

Enfoque

Esta inicialmente se enfocará en las que superen los dos mil millones de pesos, aunque se irá ajustando el monto para incluir a empresas más pequeñas.

Según explicó Ximena Escobedo, subsecretaria de Industria y Comercio, estas inversiones deben estar dirigidas hacia los polos de bienestar.

O bien hacia sectores estratégicos y con montos superiores a los dos mil millones de pesos.

La presidenta destacó que la digitalización busca lograr que en 60 días los empresarios puedan realizar todos sus trámites en niveles federal, estatal y municipal.

Simultáneamente, con el trabajo de la Agencia de Transformación Digital, se pretende que la apertura de pequeños negocios se realice en 24 horas.

Plan México

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el Plan México avanza conforme al tiempo previsto.

Esto permite un ajuste positivo y hace que el país resista el impacto de los aranceles mejor de lo esperado.

Marcelo Ebrard resaltó el elevado ritmo de la inversión extranjera directa y el incremento en las exportaciones.

Afirmó que México es uno de los pocos países que cuenta con una oficina presidencial enfocada en agilizar las inversiones.

Llamadas

Por este motivo, ya se han recibido llamadas desde Estados Unidos, la Unión Europea y de varios países de Asia para conocer el funcionamiento.

Confirmando que están totalmente listos para la nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos sobre el T-MEC.

Esta se efectuará la próxima semana.

“Se esperaba un impacto mayor de aranceles y otras medidas, y gracias a las medidas que el Plan México previó, hay un proceso de ajuste favorable para nuestro país”, afirmó.