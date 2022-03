Mujer gana millonada vendiendo sus medias usadas en Only Fans

Una mujer se viralizó por conseguir jugosas ganancias al vender sus medias usadas en Only Fans

Regeneración, 14 de marzo de 2022. Una madre de tres niños tuvo que buscar alternativas para poder obtener recursos económicos durante la pandemia, encontrando en Only Fans una oportunidad para generar grandes ganancias.

Recientemente se viralizó el caso de una mujer que tuvo que apostar por vender contenido y sus medias usadas a través de la plataforma Only Fans.

Sobre el caso, el portal Daily Mail informó que la mujer identificada como Lizzy Groombridge de 27 años está generando ingresos de hasta 50 mil libras esterlinas al mes (equivalentes a un millón 360 mil pesos mexicanos).

De acuerdo con la información, la madre radicada en la ciudad de Camborne en Inglaterra utiliza Only Fans para poner a la venta sus medias usadas y el negocio resultó ser un éxito.

Debido a los buenos resultados, la mujer decidió compartir su historia para convencer a quienes requieren de una fuente de trabajo.

Por otra parte, Lizzy Groombridge reveló que el par de medias usadas las ha podido vender en 45 libras, las cuales equivalen a mil 200 pesos mexicanos.

Como consecuencia, la madre de tres hijos tiene una alta demanda de sus productos, por lo que ahora tiene que comprar varios lotes de medias a la semana.

Lizzy Groombridge aseguró al medio inglés que tras el éxito en Only Fans le importan poco las opiniones de los demás ya que encontró una forma buena de conseguir dinero.

«Lo disfruto y no me importa lo que piensen los demás. Sus opiniones no pagan mis cuentas. La idea surgió cuando la gente comenzó a acercarse a mí en TikTok»

comentó la mujer