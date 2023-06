Nada de porras para ´corcholotas´ en la celebración del 1 de Julio: AMLO

El presidente AMLO dijo que espera que los aspirantes a la sucesión presidencial estén presentes pero que no estarán en el templete para evitar “enojos”.

RegeneraciónMx, 21 de junio de 2023.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a aquellos que buscan coordinar los Comités de Defensa de la Transformación a abstenerse de hacer proselitismo a su favor durante el festejo del quinto aniversario del triunfo electoral, el próximo primero de julio.

En conferencia de prensa matutina, el presidente AMLO afirmó que todos están invitados, pero solicitó mesura a los asistentes y les pidió evitar llevar porras o realizar actos de politiquería en apoyo a los participantes, ya que el objetivo es conmemorar el triunfo de la transformación.

López Obrador aseguró que una vez que se elija al coordinador de los comités de Defensa de la Transformación en septiembre, le transmitirá la responsabilidad de continuar con esta transformación. También afirmó que no abandonará sus funciones, sino que se dedicará a concluir las obras de su gobierno para cerrar el sexenio.

En cuanto a los aspirantes, el presidente afirmó que todos están invitados, todos los ciudadanos. Aunque no estarán en el templete, podrán asistir como ciudadanos. Hizo hincapié en que es importante que se entiendan, ya que luchan por ideales y principios, y lo que se conmemorará es que ha habido una transformación profunda y que se está combatiendo la corrupción en el país.

En relación al proceso sucesorio, López Obrador instó al bloque conservador a definir su método de selección del candidato y sugirió que podrían optar por las encuestas, utilizando irónicamente el mecanismo utilizado por Morena, pero sin cobrarles derechos de autor.

En cuanto a las objeciones legales presentadas por la oposición contra el activismo de quienes participan en el proceso interno de Morena, el presidente consideró normal que, a un año de la elección presidencial, aumente la temperatura política y se presenten este tipo de acusaciones y demandas.

AMLO le da manga ancha a la oposición para que hagan encuestas

El presidente mencionó que los conservadores preparan su método para la designación del candidato presidencial, mientras que en Morena será el coordinador de la defensa del Comité de Defensa de la Transformación quien tome esa decisión.

En contraste, señaló que los medios de comunicación, especialmente las televisoras, han diseñado estrategias para imponer candidatos presidenciales, e incluso jugaron un papel importante en el fraude electoral de 2006. Afirmó que actualmente la mayoría de las personas están a favor de la transformación, pero que existen algunos sectores que están descontentos.

López Obrador también se refirió a una foto que circuló en redes sociales en la que aparece abrazando al ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Aclaró que nunca lo conoció personalmente, pero lo respeta, y enfatizó que la política no es una cuestión de buenos y malos, por lo que no faltará al respeto a nadie.