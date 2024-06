La esposa de Noam Chosmky, desmintió que el lingüísta de 95 años haya perdido la vida como trascendió en redes sociales este día.

RegeneraciónMx, 18 de junio de 2024. El lingüísta estadounidense, Noam Chosmky , sigue con vida, según lo indicó su esposa Valeria Chomsky.

Este día trascendió que el también politólogo había perdido la vida a los 95 años de edad.

Sin embargo, su esposa declaró a la agencia de noticias AP que la información era falsa, luego de cuestionarla sobre la muerte del activista.

Desde el martes, Valeria Wasserman Chomsky, declaró a la agencia de noticias que su esposo estaba internado en un hospital de Sao Paulo, Brasil.

Asimismo, se detalló que el lingüísta tuvo que ser trasladado al nosocomio a través de un avión ambulancia con dos enfermeras.

Además, detalló que debido al problema cerebrovascular, se consideró mudarse a un apartamento cerca de la playa en Río de Janeiro.

Noam Chosmky tiene problemas para hablar

Mientras que al medio brasileño, “Folha de Sao Paulo”, se le indicó que Noam Chosmky tiene dificultad para hablar y que el lado derecho de su cuerpo está afectado.

Sin embargo, tiene tratamientos médico y es visitado por neurólogo, un logopeda y un neumólogo.

Noam Chomsky nació el 7 de diciembre de 1928 en Pensilvania, Estados Unidos; además es profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Asimismo, es profesor laureado del Departamento de Lingüística de la Universidad de Arizona.

Entre las obras que más destacan de Chosmky son: “The Secrets of Words”, “Why Only Us. Language and Evolution”, “Language In Our Brain”, entre otros.

Sin embargo, Noam Chosmky destacó por su activismo en contra del capitalismo y otros temas políticos y filosóficos.

