Regeneración 9 agosto 2021. El video juego Super Mario de Nintendo se ha convertido en uno de los títulos mas jugados en los últimos 35 años y el pasado 6 de agosto un cartucho sin abrir del juego se convirtió en el mas caro de la historia.

Un comprador anónimo pagó 2 millones de dólares, es decir unos 40 millones de pesos mexicanos por un cartucho sin abrir del Super Mario Bros.

De acuerdo con un portavoz de Rally, sitió especializado en artículos coleccionables, la empresa vendió el mítico juego hace unos días.

Cabe señalar que en julio pasado otro juego de la saga de Super Mario rompió el récord al ser el videojuego más costoso al alcanzar la cifra de un millón 560 mil dólares, es decir unos 13 millones de pesos.

Sin embargo, días después una copia de The Legend of Zelda se subastó en 870 mil dólares.

Con ello, Super Mario se ha convertido en el protagonista de las subastas.

Punks, X-Men, Declarations, and some news…

🏆A NEW WORLD RECORD on Rally🏆

…w/ the $2,000,000 sale of our 1985 Super Mario Bros., marking the HIGHEST PRICE EVER PAID for a video game of any title.

Read more in todays New York Times (cc: @nytimes): https://t.co/mJzEcVMXuQ pic.twitter.com/segsfw6Jw9

— Rally (@OnRallyRd) August 6, 2021