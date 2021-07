De acuerdo con la escala Wata con la que los coleccionistas evalúan las condiciones de los juegos, este obtuvo la calificación de 9.8.

La subasta del ‘Super Mario 64‘ inició con 100 mil dólares y culminó en 1.5 millones de dólares, es decir 30 millones de pesos.

Además, esta puntuación fue la más alta que podría recibir un videojuego retro y de acuerdo con la empresa es una de las cinco copias de Super Mario 64 que se mantienen en ese estado.

🎉#HERITAGELIVE #WORLDRECORD!! Super Mario 64 – Wata 9.8 A++ Sealed, N64 Nintendo 1996 USA just sold for $1,560,000 at #HeritageAuctions, smashing previous mark of $870K, set Friday at Heritage for The Legend of Zelda! https://t.co/SUgiijkkzL#SuperMario #Nintendo #N64 #WATA pic.twitter.com/rHpTuZl95l

— Heritage Auctions (@HeritageAuction) July 11, 2021