Opinión: Las fantasías de la oposición

Por Gerardo Salas

RegeneraciónMx, 24 de agosto de 2022.- Preguntémonos: ¿Qué vislumbra El PRIAN cuando ve a futuro? Y es que es por lo menos curioso su forma de actuar como si fueran aclamados por el pueblo, con un discurso crítico, como si hubieran hecho exitosos gobiernos en el pasado. Lo que me lleva a hacerme tres preguntas:

¿Creen que repetir el “es un peligro para México” funcionará? Es claro que la oposición no ha podido encontrar una bandera que les haga conectar con la sociedad, algún hueco en la estrategia de la cuarta transformación que les permita enlazarse con el sentir de las masas. Por eso, de manera ruin, se han apoyado en descontextualizar los mensajes del presidente. Un ejemplo de ello lo tenemos en los momentos más complicados de la pandemia, cuando la incertidumbre generada por la falta de conocimiento sobre el comportamiento del virus se hacía presente en los hogares mexicanos, momento en que los opositores desestimaron las indicaciones del Dr. López-Gatell y hacían alarde que el presidente no creía en las medidas preventivas por haber mostrado unas estampitas unos segundos, más el tiempo dio la razón a la estrategia del presidente y las indicaciones del subsecretario. O de manera reciente diciendo que la estrategia del Gobierno de México contra la seguridad es apoyar a los criminales por la frase de AMLO “abrazos no balazos”, como si las múltiples actuaciones del sector de seguridad fueran poco y sin reconocer la atinada estrategia a largo plazo a la que apuesta el modelo de la 4T con el fin de atender las causas que generan actos de crimen y violencia en la sociedad. En el 2006 el decir que AMLO era un peligro para México lamentablemente si tuvo eco en una parte de la sociedad, pero ahora sus mentiras ya no se las creen.

¿Creen que ganaran en el 2024? La encuestadora Massive Caller recientemente publicó un estudio en el que muestra que la alianza PAN-PRI-PRD solo alcanzaría el 30% de los votos, Movimiento Ciudadano no llega ni al doble digito. Esa misma encuesta muestra que la mitad de la población votará por la alianza que encabeza Morena. Si por alguna razón la oposición cree que son números esperanzadores habría que recordarles que sus partidos en 2018 tenían un porcentaje modestamente mayor aun y con la aplanadora que representó el Obradorismo; por lo que el declive es claro. Tal vez podrían decir que la alianza ha sido exitosa en estados como Querétaro y Aguascalientes, sin embargo, el PAN mantuvo el poder con un margen reducido y teniendo que compartir el estado con el PRI y PRD. Y si ampliamos el mapa su resultado es claro: perdió el 87% de las posiciones por las que compitió.

¿Creen que tendrán un candidato que atraiga multitudes? Las esperanzas presidenciables opositoras recaen en figuras de las que se espera poco. Samuel García les represento una bocanada de aire fresco, lo veían como su salvador, un político joven de reciente trayectoria con presencia en redes sociales… pero bastó el inicio de su gubernatura para mostrar que el más grande adversario de Samuel García es él mismo. A su estilo, pero con el mismo fin, ha resultado Enrique Alfaro en Jalisco, siendo que era el orgullo partido naranja, en todos los discursos se mencionaba el “gran” trabajo que se ha realizado y como muestra del potencial que podría tener Movimiento Ciudadano en el futuro próximo. En 2024 se renovará la gubernatura de la entidad tapatía y las preferencias se inclinan a cambiar de partido: de naranja a guinda en la gubernatura y en gran parte de las ciudades incluyendo la capital. Ricardo Anaya después del fracaso que representó su intención de recorrer el país (al menos que su intención era ser protagonista de memes podría considerarse exitoso) se ha alojado en realizar periódicamente videos producidos donde critica la 4ta transformación con discursos trillados y de poco impacto en la opinión pública. El PRD no muestra ni la intención de mostrar algún cuadro que pueda tener alguna posibilidad de competir. Y el PRI… pues suficiente tiene con las gravísimas acusaciones que enfrenta su dirigente nacional, la reciente detención de su exprocurador Jesús Murillo Karam por estar involucrado en la tragedia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el proceso que aun enfrenta Rosario Robles por duros señalamientos de desvió de recursos públicos. Tan desprestigiados están sus perfiles que cuando se le pone nombre cara al candidato opositor (quien sea de los ya mencionados u algún otro) ese 30% que había comentado que tiene la alianza en cuanto a intención de voto cae entre 3 a 10 puntos.

Es así que nos damos cuenta que la oposición vive de fantasías, de relatos que les haga escapar de su penosa realidad. Que ahí se queden.