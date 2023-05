¡Otra vez Joaquín! Desmienten video del comunicador usado para atacar a Delfina Gómez

Joaquín López-Dóriga se suma a las campañas en contra de la candidata de la 4T al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez con un video de hace 6 años.

RegeneraciónMx, 16 de mayo de 2023.- El golpeteo en contra de la candidata de la coalición Morena, PT y Verde, Delfina Gómez, no para y ahora es víctima una vez más de los medios de comunicación, en específico de Joaquín López-Dóriga.

Y es que a través de un video publicado en sus redes sociales, el llamado “teacher” señaló que Delfina Gómez está entrenada para mentir y llorar.

Dicho clip se trata de un diálogo que tuvo la candidata en marzo de 2017 con los periodistas Andrés Wainstein y Jesús Pérez Gaona del sitio La Política Online sobre la operación de compra de votos del PRI que pudo inclinar la balanza a su favor en 2017.

El sitio señala que ese fragmento de apenas unos minutos fue cortado y editado por un publicista priista, lo cual fue desmentido por el mismo sitio digital.

“Me da mucho gusto ver el miedo que tiene el PRI de perder Edomex” “Sí. Y no es de ahorita. Lo hacen cada vez que hay un proceso electoral. Me indigna mucho. Hacen uso de la pobreza. No se vale. Que luchen como debe de ser”, dice Delfina Gómez en la entrevista.