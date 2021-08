Regeneración 12 agosto 2021. Matthew Taylor, estadounidense a quien se le detuvo por asesinar a sus dos hijos en Playas de Rosarito Baja California rindió sus primeras declaraciones.

Ante la Corte Federal de Los Ángeles, California Matthew confesó que asesinó a sus dos pequeños hijos para “salvar al mundo” pues tenían el “ADN de serpiente” que su madre les transmitió.

De acuerdo con las revelaciones hechas por autoridades de la ciudad californiana y el Buró Federal de Investigación (FBI), el padre aseguró que sus hijos eran unos “monstruos”.

Taylor aceptó que viajó hasta Tijuana, Baja California para cometer el doble crimen y que aunque sabía que lo que había hecho estaba mal “era la única forma de salvar al mundo”.

Cuando las autoridades lo cuestionaron sobre cómo se enteró de que su esposa tenía ADN de serpiente, respondió que porque “fue iluminado por teorías de conspiración de QAnon e Illuminati”.

Los peritajes realizados a los menores de edad indicaron que el hombre los atacó en 12 ocasiones y usó una estaca y un arpón de pesca para herirlos.

Hasta el momento, los cuerpos de los menores se encuentran en territorio mexicano.

El Consulado de Estados Unidos en Tijuana deberá concluir los trámites correspondientes para el traslado y entrega de los cuerpos.

La trágica escena ocurrió cerca del rancho El Descanso, ubicado en le kilómetro 55.4 de la carretera que une a Tijuana con Ensenada.

Ahí, un trabajador agrícola encontró los cuerpos de los dos menores.

El trabajador que encontró los cuerpos declaró a Fox News que su perro lo llevó al lugar de la escena.

«YO NO VI QUÉ SEXO SERÍAN, ME RETIRÉ, NO QUISE VER MÁS Y YA FUE DONDE LLAMÉ AL 911 […] NO VI LESIONES NI NADA, SOLO VI QUE UNO ESTABA ENCUERADITO CON SU PAÑAL Y DEL OTRO NADA MÁS VI QUE ESTABA EN CALZONCITOS, PERO NO LES VI SUS ROSTROS”, SEÑALÓ.