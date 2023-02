Pelea priista: Osorio Chong se revela y dice que Alito no lo va a someter

Osorio Chong mantiene una clara distancia con el líder del PRI, Alito Moreno, pero las cosas se recrudecieron recientemente.

Regeneración, 3 de febrero del 2022. Miguel Ángel Osorio Chong respondió al presidente de su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno.

El senador del PRI señaló que ningún dirigente «me va a someter»; esto, luego de que Alito Moreno atacó a algunos militantes del tricolor.

«Como priista voy a seguir adelante, ningún dirigente me va a someter y lo hago no por Miguel Osorio, lo hago por la militancia qué es mucha, mucha en territorio y que si uno se deja, imagínate a ellos».

El exsecretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, indicó que buscó la conciliación con Alito Moreno, en entrevista con Azucena Uresti.

“Por eso te digo que son las formas de ‘Alito’, yo trato de buscar conciliación para el trabajo legislativo, no para entendimiento con él, porque no lo hay, él en lugar de combatir al gobierno, él se dedica a combatir a los priistas que no están de acuerdo”, señaló.

Para Osorio Chong, los insultos que hizo el dirigente del PRI en contra de sus compañeros de partido, son “excesivos”.

“Son un exceso, es una dirigencia que busca someter, ve a quien piensa distinto, como amenaza”.

El senador priista es uno de los más fervientes críticos del campechano al frente del tricolor, pese a señalar que no había división al interior del PRI.