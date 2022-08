¿Qué tan peligroso es el henipavirus, el nuevo virus detectado en China?

El henipavirus, según lo detectado en China, causa fiebre, cansancio, tos, náuseas, pérdida del apetito, así como dolores de cabeza y musculares.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 11 de agosto de 2022.- El pasado 4 de junio, científicos en China y Singapur detectaron una nueva variante de henipavirus (Henipavirus Lyanga), que ya ha infectado a por lo menos 35 personas. ¿Hay de qué preocuparse? Le explicamos.

El diario Global Times citó un artículo publicado por científicos chinos y de Singapur en el New England Journal of Medicine, uno de los más prestigiados del mundo. Ahí, los expertos informaron que los contagios fueron detectados en en Shandong (al este de China) y Henan (en el centro).

La publicación científica detalló que se tomaron muestras de garganta a las 35 personas por un común en los síntomas, que eran fiebre, cansancio, tos, náuseas, pérdida del apetito, así como dolores de cabeza y musculares. Por si fuera poco, 26 de ellos, según en análisis, tenían también irritabilidad y vómitos. Además de que todos habían estado en contacto reciente con animales.

¿Cómo surgió?

El portal de noticias The Paper también publicó acerca del henipavirus. Informó que uno de los vectores de transmisión de este grupo de virus son los murciélagos de la fruta, considerados huéspedes naturales de dos de sus tipos, llamados hendra y nipah.

Y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hendra provoca infecciones respiratorias agudas y encefalitis grave en humanos, con una mortalidad de entre 40 y 75%, «que puede variar en función de las capacidades locales de investigación epidemiológica y manejo clínico».

La información hasta el momento es que no hay vacunas o tratamientos en contra de este grupo de virus. Sin embargo, Wang Linfa, profesor del Programa de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Facultad de Medicina Duke-NUS, dijo al Global Times que «los casos de henipavirus langya no han sido hasta ahora mortales ni muy graves, por lo que no hay que entrar en pánico».

Además, agregó, por el momento no se ha probado que exista transmisión de los henipavirus de persona a persona, aunque tampoco es descartable.

«El coronavirus no será la última enfermedad contagiosa que provoque una pandemia, ya que nuevas enfermedades tendrán un impacto cada vez mayor en la vida diaria de la raza humana», declaró por su cuenta el subdirector del departamento de Patologías Infecciosas del Hospital Huashan.

-Con información de EFE.