El Consejo General del Instituto Nacional Electoral reanuda sesiones hoy y se espera una postura más conciliadora con respecto al llamado de AMLO para concretar la reforma electoral.

Regeneración, 13 de septiembre de 2021. El Instituto Nacional Electoral (INE) reanuda este lunes sus sesiones y se prevé que suavice su postura frente a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para concretar la reforma electoral, frente al reto de Ciro Murayama de sacudirse el estigma de Lord Cromosomas.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha manifestado públicamente su rechazo a la reforma electoral; considera que: “El contexto no sé si sea el mejor para hacer una reforma. Por eso he dicho que hoy hacer una reforma es probablemente inconveniente, porque pocas veces había habido un ambiente tan polarizado y una reforma electoral requiere de amplios consensos. Cuando la polarización prevalece, cuando una reforma se hace más con el estómago que con la cabeza, más vale no meter las manos a las reglas del fuego electoral”.

Inminente reforma electoral

Sin embargo, los consejeros del INE ahora están conscientes que la reforma es inminente, por ello su postura se estría “ablandando”.

En días recientes se reunió Lorenzo Córdova con Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados con el objetivo de iniciar una colaboración e interlocución institucional con la legislatura que inicia.

Luego de la reunión, Córdova refrendó la disposición del INE a contribuir con insumos técnicos e información para una eventual modificación a la legislación electoral.

Indicó: “Desde aquí reafirmo la disposición de la autoridad electoral para proveer a esta soberanía de todos los insumos técnicos, del respaldo que sea necesario en términos de información, en términos de precisión de datos, en términos de estadísticas para que todas las decisiones que se tomen en el futuro, incluyendo las de una eventual reforma electoral, puedan hacerse con toda la información, con todos los datos, con todos los insumos que sean necesarios”.

Hoy, con el inicio de las sesiones del Instituto, los especialistas prevén una postura más conciliadora ante la reforma.

Lord Cromosomas

La independencia del INE ha permitido que algunos consejeros muestren actitudes poco conciliadoras en muchos temas que afectan al ámbito político.

Es el caso del consejero Ciro Murayama, quien aseguró que retiraban legisladores “por tener un cromosoma XY”.

Todo surgió por la orden de recomponer la integración de las diputaciones por

Representación Proporcional para que la Cámara de Diputados tenga una histórica integración paritaria.

Con las nuevas asignaciones San Lázaro tendrá para esta nueva legislatura a 250 diputadas y a 250 diputados.

Así surgió el mote #LorCromosomas. Ahora Lorenzo Córdova tendrá que honrar

el acuerdo de institucionalidad que hizo con el presidente de la mesa directiva

del Congreso Sergio Gutiérrez Luna, con el apoyo de Murayama, que tiene que eliminar los estigmas.