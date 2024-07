Restitución de 50 mil hectáreas a pueblos yaquis, gira AMLO- Sheinbaum

No expropiamos, se compraron las tierras a privados para entrégaselas a los pueblos yaquis. Hay dinero porque se acabó la robadera: AMLO

Regeneración, 5 de julio de 2024. En el marco de su gira por Baja California, en Mexicali, AMLO recordó que este domingo restituirá 50 mil hectáreas a los pueblos yaquis.

Cabe destacar que su discurso, acompañado de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum para evaluar los resultados de los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

AMLO y los yaquis

Y es que uno de los aspectos que abordó es que luego de Baja California “vamos a continuar en una gira con la presidenta electa por Sonora”.

“Vamos a terminar el domingo con nuestros hermanos de los pueblos yaquis, porque también les estamos llevando justicia, como lo merecen”.

Seguidamente, el presidente dio que “les estamos restituyendo, porque a ellos les arrebataron sus tierras en la época del porfiriato”.

Esto es, “les quitaron el agua y los persiguieron, los querían exterminar, asesinaron a 15 mil yaquis”.

Además, “los desterraban a trabajar como esclavos a la península de Yucatán”.

Cabe destacar que subrayó AMLO que “solamente el general Cárdenas les hizo justicia porque les reconoció sus tierras, sus aguas”.

“Ahora, de nuevo, porque eso que les había entregado el general, esas tierras, ya se las estaban quitando y ahora les estamos restituyendo las tierras”.

Y reveló: “El domingo les vamos a entregar 50 mil hectáreas a los pueblos yaquis”.

AMLO dinero

“No expropiamos, no perjudicamos, a ningún propietario privado, se compraron las tierras y se les pagó a los propietarios privados para entregar la tierra a los pueblos yaquis”.

“¿Y por qué compramos?. Bueno, porque tenemos recursos, tenemos presupuesto. ¿Y por qué tenemos presupuesto?”.

Y es que tras lanzar las interrogantes el presidente AMLO destacó:

“Porque no hay corrupción en el país, se acabó la robadera. Y cuando no hay corrupción, el presupuesto alcanza. Y no hace falta endeudar al país ni aumentar impuestos”.

Esto es, “ni cobrar más por las gasolinas, por el diésel, por la luz, si se destierra la corrupción, porque se ahorra mucho y le llega así apoyo al pueblo. Por eso, todos los programas de Bienestar”.

Dicen: ‘¿De dónde sale tanto dinero?’ Pues es muy sencillo, “es que se robaban mucho”, aseveró.

“México, como decía un paisano mío, don Querubín Fernández, ya finado, hablando de Tabasco, decía: ‘Tabasco tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo’”.

Así estaba el país, aseguró AMLO al tiempo que proclamó:

“Eso ya se acabó, cero corrupción, cero impunidad. Este es un país nuevo para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros, las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos”.

El territorio yaqui se sitúa frente al Mar de Cortés, en una zona árida y semiárida.

Los ocho pueblos tradicionales son, de sur a norte: Loma de Guamúchil, Loma de Bácum, Tórim, Vicam, Pótam, Ráhum, Huirivis y Belem.

