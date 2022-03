Rosario Robles se dice rehén y exige justicia en carta a AMLO

Hija de Robles leyó carta donde se dice victima de un complot que incluye a AMLO y un verdadero rosario de agravios por parte de funcionarios públicos

Regeneración, 30 de marzo de 2022. Rosario Robles envió una misiva a AMLO en la que detalla una serie de supuestos agravios en su contra, cuyo contenido fue dado a conocer por su hija, Mariana Moguel en en Palacio Nacional.

Además, se trata de cuatro hojas escritas a mano en la que Robles detalla 5 puntos.

Rosario

Por otra parte, el primer señalamiento de Rosario Robles es que se encuentra en la cárcel como rehén para que caigan otros peces gordos.

De hecho dice que de esto sabían AMLO, Julio Scherer y el Fiscal Gertz Manero e insiste en la complicidad de la trama del Juez «de apellido Padierna

Además, dice que Gertz Manero confirma su historia en declaraciones hechas en el Colegio de México, el 12 de agosto de 2020.

Lugar, donde supuestamente el Fiscal habría dicho que la mantendrían «retenida hasta que decidiera «cooperar» como lo había hecho Emilio Lozoya».

Además, Robles, le pregunta al presidente sobre Odebrecht y Lozoya:

-«¿Qué pensara ahora de la supuesta cooperación del extitular de Pemex, si la propia fiscalía decidió que nadie más estaba involucrado en los recursos obtenidos por el caso Odebrecht?».

Tortura

Por otra parte Rosario Robles denuncia que con «la tortura que significa la cárcel, de manera cobarde les ratificara una historia sin sustento».

Asimismo abunda que «para salvarme a mi inculpara con falsedades a otros se equivocó y haciendo uso de mi derecho decidí demandarlo por esta situación.»

Al tiempo que argumenta que el fiscal Gertz es intocable, que nadie lo llama a cuentas y que es un personaje vengativo, dice Robles.

Incluso dice en un cuarto punto que en el recuento ella no tuvo acceso a la carpeta de investigación, y se presentó voluntariamente, sin embargo, fue detenida.

En consecuencia insiste en la responsabilidad de el fiscal, Alejandro Gertz Manero, AMLO y al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

-«Un pequeño grupo de 3 hombres tomó la decisión de mi presente y de mi futuro. No importó que el delito por el que se me acusa no merezca cárcel».

Además agrega que en su momento la auditoría no presentó denuncia, proceso resarcitorio y que incluso, la denuncia proviene de Mexicanos Contra la Corrupción.

Sobre esta última asociación Robles remarcó «a quien usted descalifica constantemente», le dice a AMLO.

Robles

Seguidamente Robles denuncia no hay pruebas en su contra y que solo la acusa un supuesto testigo protegido, que no ha declarado.

En este sentido interroga quién es el responsable de esa negociación.

Señor Presidente

-«Usted me conoce mejor que mucha gente sabe que es una infamia lo que han hecho conmigo», dice Robles a AMLO.

Me preocupa que conociendo «el talante del Fiscal, por el hecho de que se le han caído casos como el de los supuestos implicados por Emilio Lozoya«, escribió.

Incluso, señalando «abusando una vez mas de su poder para mantenerme encarcelada injustamente».

-«Solo usted puede ponerle un alto», le dice Rosario Robles al presidente, al tiempo que señaló «No pido. Exijo justicia».

Finalmente, el texto está signado en Santa Marta Acatitla, el 29 de marzo de 2020.