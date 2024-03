Salinas Pliego contra “tribu de comunistas”, demandará a Jesús Ramírez

Salinas Pliego dice que adeudo de 63 mil millones que se niega a pagar no es un asunto público. En demanda, por Ley se renuncia al secreto fiscal

Regeneración, 22 de marzo de 2024. En redes destacan los mensajes de Ricardo Salinas Pliego luego de que este 22 de marzo, Presidencia de la República difundiera documentos del adeudo fiscal.

Lo anterior, por 63 mil millones de pesos y por lo cual interpondrá una demanda en contra de Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, y su “tribu de comunistas”.

Salinas anticomunista

Y es que por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas dio a conocer los motivos de la demanda.

-“Oye @JesusRCuevas alias el #Bañagatos… ¿Sí sabes que tú y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo?”.

"Lo público debe ser cada vez más público".

Y desde luego, los 63 mil millones de pesos que Ricardo Salinas Pliego pretende esquilmarle a México son un asunto de obvio interés público. https://t.co/ebVDqeL2C1 — Pedro Miguel (@PM_Navegaciones) March 22, 2024

Seguidamente, Salinas Pliego continúa y señala:

-” Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es “asunto público”. NO … hay un proceso judicial que tiene reglas que ustedes #Gobiernicolas de mierda están obligados a cumplir”.

Así es Manuel, estos hdspm piensan que el país es suyo y pueden hacer lo que les dé su gana, pero estoy seguro que se van a topar con que la ley si es la ley y que en México existe (gracias a Dios) un poder Judicial que resiste y aplica la ley, por más que lo hayan querido… https://t.co/ONPQH0I4pe — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 22, 2024

Lo público es público

Cabe destacar que Presidencia difundió el expediente del adeudo fiscal de Salinas Pliego, cosa prometida por AMLO ante las solicitudes de transparencia.

Así, en el documento titulado “Expediente Grupo Salinas” cientos de documentos fiscales pueden ser consultados libremente en la página

https://www.gob.mx/presidencia/documentos/expediente-grupo-salinas

E incluso los portales refieren que se presentan documentos del litigio que mantiene el gobierno federal en contra de las empresas del Grupo Salinas para que se paguen adeudos penales.

Mira @RicardoBSalinas aquí te dan una clase sobre tu “secreto fiscal” gracias a @afuertesm tus abogados leguleyos nos van hacer lo que el viento a Juárez paga mendigo #UsureroEvasor 👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/oVcFshGRNk — Rem Flores (@guti_remo1982) March 22, 2024

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas salió a responder lo prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 20 de marzo.

Que dice de cosas

Asimismo, Salinas Pliego en redes sociales señala sus múltiples descontentos aparte de no querer pagar impuestos.

-“Es una buena idea, pensar que el #BañaGatos de @JesusRCuevas está utilizando la mentira de que yo debo impuestos”.

Así dijo el empresario mexicano, a despecho de resoluciones judiciales recientes y que conoce perfectamente.

-“- para que ahora que se les está acabando el poder y no pueden hacer campaña, distraer a los mexicanos de la increíble CORRUPCIÓN actual”.

Oye @JesusRCuevas alias el #Bañagatos …¿¿Sí sabes que tu y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo.?? Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es… https://t.co/aRydShONKc — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 22, 2024

Tras afirmar sin probar señala que “afuera de Palacio Nacional hay gente protestando por los jóvenes desaparecidos en esta administración y están esperando a que les pongan atención”.

Y se siegue con quejas de violencia, AIFA, Mexicana, 2 Bocas, Tren Maya, Bancos y Gas Bienestar, INSABI, no sin antes sabiamente abrir un “etc”, que se agradece.

Finalmente Salinas Pliego, asienta tras el prometido etcétera:

-“El robo y la corrupción en la repartición de dinero del programa de los viejitos, la repartición del dinero de los mexicanos a cubanos y venezolanos, el fracaso en el sistema de salud”, agregó.

Denise tunde a Salinas Pliego!



Y recuerda que en 1999, tras el asesinato de Paco Stanley, Salinas utilizó la pantalla de @Azteca para lanzar un comunicado donde, entre otras cosas, decía: “¿para qué un gobierno? ¿Para qué tres poderes? ¿Por qué estamos pagando impuestos?” pic.twitter.com/ptOP4vSnTw — Ricardo Sevilla Gutiérrez (@sevillacritico) March 21, 2024

