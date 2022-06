Samuel García se cansó de las “mentadas” y dice que el abasto de agua no es su problema

Samuel García se mostró enojado por las mentadas de madre que recibe por la falta de agua en Nuevo León, así como problemas de energía eléctrica.

Regeneración, 8 de junio del 2022. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se cansó de recibir mentadas de madre por el desabasto de agua que existe en la entidad que gobierna.

De acuerdo con el exsenador por Movimiento Ciudadano (MC), la situación de la energía eléctrica o del agua, no es un tema que le corresponda.

“Ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo manejara a la CFE; y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me tocara el abasto de agua”, indicó.

Además, el mandatario neolonés destacó que la situación del agua es un tema que le corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Pues no, señores, el abasto del agua le toca a Conagua, el abasto de luz le toca a CFE. A agua y drenaje le toca organizar con los alcaldes la distribución, pero ¿qué distribuye si no hay?”, indicó.

Asimismo, Samuel García señaló que él y su gobierno “aguantan vara” ante las críticas que han surgido en su contra.

“Yo aguanto porque sé que vamos arreglar esto y sé que no es nuestra culpa. Allí está “El Bronco”, ahí está a él deben de mentarle la madre”, precisó.

Por lo que, le indicó a la ciudadanía que sí iban a realizar una crítica la hicieran de forma correcta.

“Es muy importante que la ciudadanía haga su parte y si va a señalar, que señale bien, porque ahora resulta que también es mi culpa que no hay luz”.