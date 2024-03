SAT muestra adeudo de Salinas Pliego, hará pública toda la información

El presidente AMLO pidió a Ricardo Salinas Pliego presente pruebas sobre la presunta extorsión por miembros del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Regeneración, 20 de marzo de 2024. En la conferencia Mañanera del presidente AMLO personal de Administración Tributaria aclaró los adeudos de Ricardo Salinas Pliego.

Además, el presidente a Salinas Pliego que presente pruebas las pruebas sobre la presunta extorsión que realizaron miembros del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Lo anterior ante las acusaciones del empresario en torno a una supuesta opacidad en el programa federal de pensiones a los adultos mayores.

AMLO

“Con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está él pensando que nosotros queremos extorsionarlo porque el Gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas y si presenta las pruebas, actuamos”.

Así dijo AMLO desde Palacio Nacional.

Las empresas del Grupo Salinas adeudan al SAT 63,000 mdp de impuestos y recargos: 53,000 mdp de 17 juicios a 4 empresas de 2008 a 2018.

Seguidamente, AMLO subrayo su compromiso de no mentir y no robar.

-“Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo, en mi caso”.

Seguidamente, precisó “si él sostiene que hay corrupción en mi gobierno, y que tiene las pruebas, hablo de los programas del Bienestar, en particular de los adultos mayores, donde están, que presente las pruebas”.

Cabe destacar que el presidente reveló que subirán la información sobre los juicios de Elektra y Banco Azteca a una página web para que todas las personas tengan acceso a él.

“Queremos que se informe bien y se presenten todas las pruebas, que se haga aquí una síntesis, un resumen, pero el día de hoy o mañana se suban a una página de gobierno”.

Página de información

Y es que AMLO invitó a personal del SAT a que esclarezca la situación “con el propósito de dar respuesta a la solicitud que se hizo antier sobre los juicios fiscales de empresas como Azteca, Elektra”.

“Se decidió para que no haya especulación e informar”, dijo AMLO.

Así, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó este miércoles que la deuda fiscal de las empresas de Ricardo Salinas Pliego ha alcanzado la cifra de 63 mil millones de pesos.

Esta deuda, acumulada desde 2008 hasta 2018, surge de auditorías realizadas a cuatro empresas del Grupo Salinas en 17 juicios diferentes.

Además, inicialmente valuadas en 38 mil millones de pesos, pero ahora actualizadas a 53 mil millones debido a inflación y recargos.

Por otra parte, bajo la administración actual del presidente AMLO, se han emitido créditos fiscales adicionales por 10 mil millones de pesos, elevando el total adeudado por el grupo empresarial.

Pagos

Por otra parte, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, destacó que pese la considerable deuda, el Grupo Salinas ha realizado pagos por un total de 4 mil 868 millones de pesos.

Lo anterior, durante la actual administración, tanto como resultado de resoluciones de auditorías como de acuerdos fiscales

Asimismo, Martínez Dagnino enfatizó la responsabilidad del SAT en garantizar que todos los ciudadanos contribuyan equitativamente con sus impuestos.

Y, lo que a su vez permite financiar proyectos públicos y mejorar la calidad de vida en el país.

En este sentido, aseguró que todas las auditorías y revisiones se han llevado a cabo conforme a la ley, sin ningún tipo de favoritismo hacia personas o empresas.

Multimillonario adeudo de Salinas Pliego

El Jefe del Servicio de Administración Tributaria difundió que las empresas pertenecientes a Ricardo Salinas Pliego tienen un adeudo total de 63 mil millones de pesos ante el SAT.

Martínez Dagnino detalló que este monto se compone de más de 53 mil millones derivados de juicios fiscales anteriores y en proceso.

Además de más de 10 mil millones generados por créditos emitidos durante la actual administración.

Según explicó el titular del SAT, ante AMLO estas cifras surgen de auditorías realizadas entre 2008 y 2018, donde las empresas del Grupo Salinas debieron haber abonado originalmente 38 mil millones de pesos.

Sin embargo, debido a la actualización por inflación y recargos, esta suma se ha elevado a 53 mil millones.

Por otra parte, se indica que el 90 por ciento de este adeudo está relacionado con la figura de consolidación fiscal, la cual fue cancelada en 2013.

Juegos de dinero

Incluso, Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación; señaló en la Mañanera de AMLO, que las empresas de Salinas Pliego han abusado de esta figura.

Esto es, argumentando interpretaciones a modo para justificar su supuesto cumplimiento fiscal.

A su vez, Arturo Medina, subsecretario de Gobernación, conformó que expedientes relacionados serán publicados en el sitio web del Gobierno federal.

Finalmente, indicó que la acción, como parte de la política de transparencia y rendición de cuentas.

