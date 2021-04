Se asoma el fascismo previo a elecciones en España

El próximo 4 de mayo se llevan a cabo elecciones en España y la tensión política está a tope, el candidato de Podemos recibió amenazas de muerte

Regeneración, 24 de abril de 2021. El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, recibieron sobres anónimos con amenazas y balas de fusil, hecho que repudió el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.

Candidato de Podemos denuncia amenazas

Pablo Iglesias adelantó que denunciará ante la justicia las amenazas recibidas en una carta que iba acompañada de cuatro proyectiles calibre 7.62 completos y advirtió que, en realidad, se trata de “una amenaza a la democracia”.

Además, el ministro Grande-Marlaska y Gámez presentaron la correspondiente denuncia ante los cuerpos de seguridad.

Una campaña polémica

Las amenazas vienen a agudizar la polémica de una campaña de por sí tensa por carteles proselitistas del partido derechista Vox que cuestiona la atención en el país a los menores llegados sin acompañantes (menas), que merecieron el repudio de varios sectores.

«Pablo Iglesias Turrión. Has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota», dice el texto que recibió el referente izquierdista, que lo publicó en su cuenta de Twitter junto a una foto con las cuatro balas, el sobre a su nombre y la dirección de la cartera de Interior.

El candidato de Podemos escribió: «Amenazas y más amenazas para que dejemos de hacer política, y que cada vez van un poco más lejos».

El Ministerio del Interior ha recibido una carta dirigida a mi con amenazas de muerte hacia mí y hacia mi familia. El sobre contenía 4 balas de Cetme. pic.twitter.com/yquNIed7pV — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 22, 2021

Discurso de odio de la ultraderecha

Al respecto, el candidato, dijo que se trata de una «consecuencia más de la normalización y el blanqueamiento del discurso de odio de la ultraderecha», de la «normalización mediática de bulos y mentiras» contra Podemos y de la «impunidad», según sitios de medios españoles.

“Si crees que esto no va contigo, te equivocas. Porque no solo me están amenazando de muerte a mí y a mi familia y a cargos del Gobierno y del Estado. Te están amenazando a ti, están amenazando tu derecho a votar a quien te dé la gana y a ejercer tu libertad”, recalcó.

Campaña de Vox en contra de Pablo Iglesias

Rocío Monasterio, cabeza de lista de Vox, sonríe mientras dice cosas terribles: “¡Que se vaya de España de una vez!”, se lanzó este viernes en contra de Pablo Iglesias en la Cadena SER sin perder la sonrisa.

Presidente condena los hechos

El presidente Sánchez expresó su “rotunda condena a las graves amenazas” recibidas por Grande-Marlaska, Gámez e Iglesias, y, también en Twitter, publicó: “Para afrontar cualquier discrepancia, la palabra. Ante las amenazas y la violencia, justicia y democracia».

Las amenazas llegaron en medio de una campaña proselitista compleja por las elecciones autonómicas en Madrid, que se llevarán a cabo el próximo 4 de mayo.

Pablo Iglesias, que dejó en marzo la vicepresidencia segunda para ser candidato de Unidas Podemos, y Grande-Marlaska fueron señalados varias veces por grupos de extrema derecha de ser suaves con la llegada de migrantes y el separatismo catalán.

Y Gámez, tras su designación el año pasado, se convirtió en la primera mujer que dirige el cuerpo de la policía estatal.

Estas amenazas se suman a una campaña áspera, subidas de tono sobre todo esta semana por los carteles de Vox que comparan la pensión jubilatoria con el costo mensual de los menores extranjeros no acompañados que llegaron al país.