“Se comparte la prosperidad”; Sheinbaum destaca avance económico desde abajo

Sheinbaum se reunió en Tehuacán, Puebla, con sus simpatizantes, a quienes les prometió continuar apoyando a los de abajo.

RegeneraciónMx, 7 de diciembre de 2023. La coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, estuvo en Puebla.

Y es que, la precandidata presidencial de Morena, PT y PVEM se reunió con sus simpatizantes.

Ante cientos de militantes y simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Tehuacán, Sheinbaum destacó que la 4T continúa.

“Cuando se apoya al que menos tiene, cuando se comparte la prosperidad, entonces México florece”, dijo.

Asimismo, destacó los avances del gobierno que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy el peso está mejor que nunca; no hay inflación, más que la inflación internacional que hubo por la guerra en Ucrania, no por lo que se hizo en México; hay la mayor Inversión Extranjera Directa que no había habido; la economía está creciendo; tenemos una muy buena relación con Estados Unidos, con Canadá, nuestros socios comerciales, con todo el mundo”.