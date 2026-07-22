Sheinbaum: Inversión Histórica para Infraestructura Hospitalaria

El Gobierno de México destinará 181 mil millones de pesos para construir y modernizar 152 hospitales públicos al 2030

Regeneración, 21 de julio de 2026.– El Gobierno de México anunció una histórica inversión para infraestructura hospitalaria por 181 mil millones de pesos destinados a modernizar la red pública hacia el año 2030.

Los recursos permitirán ejecutar 152 proyectos hospitalarios prioritarios en las 32 entidades del país.

La estrategia contempla construir 50 hospitales completamente nuevos, ampliar 47 recintos y realizar la sustitución mayor de 55 unidades médicas antiguas.

Asimismo, estas obras incrementarán el número total de camas censables en el sector público a más de 106 mil unidades.

El subsecretario Eduardo Clark Dobarganes destacó que “será el crecimiento en número de camas más grande desde que tenemos datos para poder compararlo”.

Para finales de 2026, las autoridades estiman alcanzar un avance global del 29 por ciento en las metas del sexenio.

Obras prioritarias del IMSS y del ISSSTE dentro del plan de infraestructura

Por su parte, el ISSSTE lleva a cabo la construcción y rehabilitación integral de 20 centros hospitalarios estratégicos durante la presente administración.

Martí Batres Guadarrama, director general del instituto, informó que “tenemos 9 obras más” en proceso de ejecución inmediata en diversos estados del país.

Destacan las intervenciones en Tampico, Oaxaca, Chetumal, Chilpancingo, Cherán, Acapulco, Cancún y el rescate de inmuebles abandonados en Tlatelolco y Morelia.

En tanto, el Seguro Social edificará y pondrá en operación un total de 47 hospitales a lo largo del sexenio.

Zoé Robledo Aburto, titular del IMSS, señaló que “estamos hablando de ampliar los servicios en donde nunca habían existido” para atender rezagos históricos.

La institución desarrolla complejos de alta especialidad en Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Baja California, Yucatán, Michoacán, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Fortalecimiento del IMSS Bienestar y aprendizaje tras la pandemia

Adicionalmente, el IMSS Bienestar consolida la gratuidad de los servicios médicos mediante la ejecución de 87 proyectos estratégicos con financiamiento público.

Alejandro Svarch Pérez, director general de la entidad, afirmó que “esta transformación ya es una realidad en 19 nuevos hospitales inaugurados” en comunidades vulnerables.

Las obras priorizan centros de partería tradicional, clínicas contra adicciones, unidades geriátricas y la modernización del primer nivel de atención.

Por otro lado, las autoridades reflexionaron sobre las lecciones operativas que dejó la atención de la emergencia sanitaria del COVID-19.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó la importancia de garantizar el acceso efectivo al derecho humano a la salud.

Finalmente, la reestructuración sectorial permitirá consolidar equipos médicos modernos, personal capacitado y expedientes clínicos electrónicos integrados a nivel nacional.