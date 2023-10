Sin definición en el INE con candidaturas para gobernadores; esto pasará

Los consejeros del INE tuvieron diferencias para elegir el número de mujeres que competirán por las gubernaturas en el 2024.

RegeneraciónMx, 19 de octubre de 2023. El Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) discutió sobre la paridad de género en las nueve gubernaturas en disputa para el 2024.

Sin embargo, fue al momento de la votación que generó la tensión entre los consejeros del órgano electoral.

Debido a lo anterior se convocará otra vez a sesión para realizar nuevamente la votación.

Y es que, 10 consejeros están a favor de que cinco de cuatro gubernaturas en juego en el 2024 sea para mujeres; sin embargo, se difiere en las razones de cada tipo de candidatura.

Los consejeros Claudia Zavala, Dania Ravel, Jaime Rivera, Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey votaron en contra del proyecto en lo general.

Por lo que, la consejera Dania Ravel acusó que hubo una “chicanada” en la votación.

“Presidenta, con todo respeto, esto es una chicanada porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que nosotros queremos votar el criterio 5-4 y se aferraron a que eso no fuera así y se nos dijo que se iban a separar esos puntos resolutivos para que después se sometieran a consideración y ahora ya no se pueden someter a consideración y me parece que eso no puede ser”, dijo.