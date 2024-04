Solicitar fondos para atención a migrantes no es chantaje a EE.UU: AMLO

AMLO insiste en mejorar las condiciones de vida de migrantes así como la regularización de mexicanos en EE.UU, incluidos los jóvenes dreamers

Regeneración, 4 de abril de 2024. AMLO afirmó que no es un chantaje a Estados Unidos la solicitud que hizo el Gobierno de México para que destine 20 mil millones de dólares anuales a la atención de las causas de la migración en países de América Latina y el Caribe.

-“Yo he venido planteándole a los presidentes de Estados Unidos que se ayude a los pueblos porque la migración no se da por gusto, sino por necesidad”.

Así dijo AMLO ante la prensa desde Palacio Nacional.

Seguidamente, el presidente de México expresó que “la gente tiene que buscarse la vida y se van con ese propósito a Estados Unidos”.

E incluso, aseveró “pero si en sus lugares de origen tuviesen oportunidades de trabajo y se hubiese bienestar, pues no salen”.

AMLO por atender el flujo migratorio

Cabe destaca que en conferencia de prensa mañanera AMLO reiteró que el presupuesto ayudaría a aminorar el flujo migratorio y los riesgos a los que se exponen las personas durante su tránsito.

-“Ahí dicen —porque ya lo he escuchado no sólo durante el gobierno del presidente Trump sino también con el presidente Biden— de que eso no resuelve el problema”.

Esto, indicó AMLO “porque los gobiernos de América Latina y del Caribe son muy corruptos y es tirar el dinero”.

Al tiempo que aseveró que esto “es como una excusa, como un pretexto, para no ayudar en nada o ayudar”.

-“Por ejemplo, en cuestiones armamentistas lo que hacían aquí con el plan Mérida, que regalaban helicópteros artillados, armas, cuando lo que se necesita es atender las necesidades de la gente”.

Migrantes mejor tratados

Asimismo, AMLO recordó que México ha hecho a Estados Unidos otros planteamientos que contribuirían a mejorar las condiciones de vida de las personas migrantes.

Lo que incluye, además, la regularización de mexicanos que tienen más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos.

E incluso, de los jóvenes DACA, conocidos como dreamers, además de la no represión en contra de los connacionales.

Trump contra AMLO

Por otra parte, el domingo 31 de marzo, Trump aseguró que no dará “ni 10 centavos” en materia de migración a la administración de AMLO.

Y es que Trump hizo ese señalamiento durante una entrevista con la cadena Fox News, en la que reaccionó a la petición de 20 mil millones de dólares anuales de AMLO.

Y misma que López Obrador lanzó en un encuentro con la CBS.

“Es falta de respeto por el presidente (Biden). Nunca me dirían algo así a mí. Conmigo no lo pedirían. No les daría ni 10 centavos”, dijo Trump.

