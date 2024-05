Terminar mandato sin un solo acto de represión ni autoritarismo: AMLO

AMLO: Compromiso con libertad de expresión. Nunca hemos caído en provocaciones. Los de arriba todo lo quieren resolver con fuerza, hay que ir a las causas

Regeneración, 29 de mayo de 2024.El presidente AMLO manifestó su deseo de concluir su administración sin haber realizado ningún acto de represión.

“Todos tienen derecho a manifestarse, a expresarse, vivimos en un país libre”, aseveró el presidente desde Palacio Nacional.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/KVC09XeCod — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 29, 2024

AMLO, México libre

“Yo quiero, y desde luego que lo vamos a lograr porque ya pasamos bastante tiempo, y circunstancias también difíciles, y nunca hemos caído en una provocación”.

Tras lo anterior AMLO aseveró durante su conferencia de prensa Mañanera:

“Quiero terminar el Gobierno sin un solo acto de represión, sin una masacre, sin desaparecidos, con paz y tranquilidad pero al mismo tiempo sin autoritarismo. Garantizando la paz y la tranquilidad”.

Sin embargo, criticó que “los de arriba quieren resolver todo con el uso de la fuerza, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas”.

“Así piensan, el conservador siempre piensa así”, seguidamente aclaró que “nosotros pensamos como piensa el pueblo, que si hay violencia, es porque no se están atendiendo las causas”.

No violencia

Hoy visitamos Quintana Roo y Campeche y concluimos las 23 reuniones con gobernadoras y gobernadores para evaluar el avance del programa IMSS Bienestar. Aun cuando nos falta poco tiempo, vamos a hacer realidad el derecho a la salud sin importar la condición económica o social de… pic.twitter.com/BofAfjA3uq — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 29, 2024

“Todo mundo se manifiesta y tiene libertad de hacerlo, lo único que pedimos es que no haya violencia”, argumentó AMLO.

Así AMLO aseguró que desea cerrar su administración sin actos de represión, masacres ni reportes de desapariciones forzadas.

Por otra parte, comentó que la mayoría de la ciudadanía ha sido respetuosa con la figura presidencial, por lo que agradeció.

Aseveró que en toda su trayectoria política ha actuado con prudencia para no caer en provocaciones.

“Ya llevo muchos años luchando y evadiendo el acoso, enfrentando a provocadores o dándole la vuelta, no cayendo en la trampa de la provocación, de la violencia”.

Además, dijo que la política no es confrontación, no es violencia, no son asuntos que se resuelven con golpes enfrentándonos a la policía. ¡No!, aseguró.

“La política tiene que ver con los argumentos, es convencer, persuadir, no imponerse, no tratar de vencer, de destruir, no odiar. Es ganar en buena lid”.

Pacífico

Por otra parte, AMLO dijo que se debe optar por el ejemplo de grandes personajes como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y Martin Luther King. “Ahí está el camino”.

A diferencia de los conservadores, indicó, la gente entiende que no se debe caer en la violencia.

Finalmente AMLO acusó que la violencia en México, remarcó, se desató por el abandono del pueblo y por el contubernio de autoridades con la delincuencia organizada.

“¿Cómo vamos a olvidar de que se padeció un narco-Estado cuando el secretario de Seguridad del gobierno de (Felipe) Calderón era (Genaro) García Luna?”, aseveró.

El presidente @lopezobrador_ declaró que existe confianza en la autoridad electoral y en el pueblo de México. Recordó se padecieron fraudes en el pasado y se tuvo que animar a la gente: “Un luchador social tiene que ser idealista, tiene que buscar la utopía”. pic.twitter.com/TJufqV988G — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) May 28, 2024

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado