Regeneración 23 julio 2021. En redes sociales se viralizó un video de una mujer estadounidense comiendo una de las botanas más famosas de los mexicanos, los Takis Fuego.

Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue que la protagonista del video identificada como Emily Zugay enjuagó con agua la famosa fritura hecha de maíz con polvo picante.

A pesar de que la mujer aseguró que los Takis fuego eran su botana favorita no los consume como la mayoría de personas pues les retira el chile hasta dejarlos totalmente remojados.

El video de la mujer cuenta con más de 1.5 millones de “me gusta” y cientos de comentarios de usuarios mexicanos que la critican.

Algunos usuarios en redes sociales le recomendaron a la tiktoker que comparara otro tipo de Takis que tengan menos chile o mejor consumir tortillas o algún otro alimento de maíz con sabor parecido.

“¿Qué es esto?, me duele, me quema, me lastima”, “Mejor no compres nada y hazte una tortilla dorada” y “¿Todo bien en casa amiga?”, fueron algunos de los comentarios.